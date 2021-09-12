В 2008 году на одного человека в России приходилось 15,7 литров алкоголя на человека. В расчет брали все население страны. По итогам пандемийного 2020-го этот показатель снизился до 9,1 литра на душу населения. Так что представление о нашем народе, как сильно пьющем, неверно. И снижение, по данным Министерства здравоохранения, продолжается.
Еще немного статистики: заметно реже в России травятся некачественным алкоголем. Если в 2008 году от отравлений алкоголем погибали 16,9 человек на 100 тысяч населения, то сейчас подобных случаев регистрируют по 7 на 100 тысяч. Количество больных алкогольной зависимостью снизилось на 45 процентов, впервые ставят такой диагноз на 70 процентов реже.
В Минздраве уверены, такие воодушевляющие цифры — результат их работы.
- Это результат государственной антиалкогольной концепции, которая действовала до 2020 года, — подчеркнул заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Другие видят психологическую подоплеку в улучшении статистики.
- Главная профилактика — это семья, тепло и внимание родителей, — уверен певец Стас Пьеха, который сам справился с алкогольной зависимостью. — Важно растить ребенка в любви.
- Чем больше у человека положительных воспоминаний и эмоций, тем больше шансов противостоять зависимостям, — считает доктор медицинских наук, профессор, нарколог Григорий Григорьев. — Нужно найти в себе внутренний источник радости.
Причем, источник радости должен быть естественным. Психотерапевт Майя Медведева рассказала, в чем коварство алкоголя по выходным. Гормон радости — дофамин вырабатывается с помощью алкоголя, организм получает сигнал, что природный дофамин уже не требуется, у нас же есть тот, который простимулировал алкоголь. Из-за этого производство естественного гормона снижается. Закрепляя этот сценарий каждый выходные, мы теряем возможность радоваться без стимуляторов.
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