В 2008 году на одного человека в России приходилось 15,7 литров алкоголя на человека. В расчет брали все население страны. По итогам пандемийного 2020-го этот показатель снизился до 9,1 литра на душу населения. Так что представление о нашем народе, как сильно пьющем, неверно. И снижение, по данным Министерства здравоохранения, продолжается.

Еще немного статистики: заметно реже в России травятся некачественным алкоголем. Если в 2008 году от отравлений алкоголем погибали 16,9 человек на 100 тысяч населения, то сейчас подобных случаев регистрируют по 7 на 100 тысяч. Количество больных алкогольной зависимостью снизилось на 45 процентов, впервые ставят такой диагноз на 70 процентов реже.