8 процентов всех злокачественных новообразований приходится на лейкозы и лимфомы. Их, зачастую, очень сложно определить без дополнительного обследования, но можно заподозрить по некоторым симптомам и результатам анализа крови. 15 сентября пройдет Всемирный день борьбы с лимфомами. Как не пропустить опухоль? На что обратить особое внимание? И какие заболевания могут спровоцировать лимфому? На вопросы ответил главный онколог «СМ-Клиника», гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.
Александр Серяков
Онкология
Врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук, профессор
Лимфома — рак лимфатической системы, при нем в организме накапливаются патологически измененные лимфоциты. Заболевание поражает лимфатические узлы, селезенку и тимус (вилочковую железу). Но опасные изменения при лимфоме могут происходить и в других областях и тканях.
Существуют два основных типа лимфом: лимфома Ходжкина, названная по имени врача Томаса Ходжкина, который первым ее описал, и неходжкинская лимфома. Основное отличие между ними состоит в том, что при лимфоме Ходжкина в лимфатических узлах обнаруживаются особые двухъядерные клетки, а именно клетки Березовского-Штернберга-Рид.
Если говорить о других отличиях, то лимфома Ходжкина встречается значительно реже и пик ее заболеваемости приходится на достаточно молодых людей. Риск неходжкинских лимфом, как и многих других видов рака, увеличивается с возрастом, когда организм не так хорошо справляется с мутациями в клетках, и они начинают накапливаться. При этом клиническая картина и симптомы двух видов лимфом очень похожи.
Правильнее сказать, что у лимфом нет специфических симптомов, но есть проявления, на которые стоит обратить внимание:
необъяснимая потеря веса на 10 и более процентов за полгода;
пот по ночам;
увеличение лимфатических узлов в области шеи, подмышек или паха;
повышение температуры до 38 градусов;
кожный зуд;
одышка;
ощущение усталости.
Если вас беспокоят эти симптомы, необходимо обратиться к врачу. Он назначит вам классический анализ крови. Он покажет изменения в лейкоцитарной формуле: увеличение количества зрелых лимфоцитов, появление бластов, самых молодых клеток крови, недостаток или избыток тромбоцитов и эритроцитов. Все это вместе поможет увидеть проблему.
Следующие шаги будут определяться по результатам анализа. Может потребоваться иммунофенотипирование, иммунохимическое исследование крови. А понять, насколько лимфома распространилась в организме, помогут рентген, УЗИ, КТ или ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной).
Сейчас в лечении используется не только классическая химиотерапия, но и более современные методы: например, таргетная терапия, которая может блокировать только опухолевые клетки, не трогая здоровые, или иммунотерапия, с помощью которой собственная иммунная система человека обучается бороться с опухолью.
Кто в группе риска
Возраст старше 55 лет, хотя некоторые типы лимфом встречаются у молодых людей.
Мужчины чаще страдают от лимфом, чем женщины.
У вас есть родственники, у которых диагностировали рак крови.
Есть заболевания иммунной системы.
Инфекции: вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, вирус герпеса 8 типа, а также бактерия Helicobacter pylori.
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