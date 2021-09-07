Лимфома — рак лимфатической системы, при нем в организме накапливаются патологически измененные лимфоциты. Заболевание поражает лимфатические узлы, селезенку и тимус (вилочковую железу). Но опасные изменения при лимфоме могут происходить и в других областях и тканях.

Существуют два основных типа лимфом: лимфома Ходжкина, названная по имени врача Томаса Ходжкина, который первым ее описал, и неходжкинская лимфома. Основное отличие между ними состоит в том, что при лимфоме Ходжкина в лимфатических узлах обнаруживаются особые двухъядерные клетки, а именно клетки Березовского-Штернберга-Рид.