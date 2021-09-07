7 симптомов, которые появляются при лимфоме
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8 процентов всех злокачественных новообразований приходится на лейкозы и лимфомы. Их, зачастую, очень сложно определить без дополнительного обследования, но можно заподозрить по некоторым симптомам и результатам анализа крови. 15 сентября пройдет Всемирный день борьбы с лимфомами. Как не пропустить опухоль? На что обратить особое внимание? И какие заболевания могут спровоцировать лимфому? На вопросы ответил главный онколог «СМ-Клиника», гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Александр Серяков

Александр Серяков

Онкология

Врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук, профессор

Лимфома — рак лимфатической системы, при нем в организме накапливаются патологически измененные лимфоциты. Заболевание поражает лимфатические узлы, селезенку и тимус (вилочковую железу). Но опасные изменения при лимфоме могут происходить и в других областях и тканях.

Существуют два основных типа лимфом: лимфома Ходжкина, названная по имени врача Томаса Ходжкина, который первым ее описал, и неходжкинская лимфома. Основное отличие между ними состоит в том, что при лимфоме Ходжкина в лимфатических узлах обнаруживаются особые двухъядерные клетки, а именно клетки Березовского-Штернберга-Рид.

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Если говорить о других отличиях, то лимфома Ходжкина встречается значительно реже и пик ее заболеваемости приходится на достаточно молодых людей. Риск неходжкинских лимфом, как и многих других видов рака, увеличивается с возрастом, когда организм не так хорошо справляется с мутациями в клетках, и они начинают накапливаться. При этом клиническая картина и симптомы двух видов лимфом очень похожи.

Правильнее сказать, что у лимфом нет специфических симптомов, но есть проявления, на которые стоит обратить внимание:

  • необъяснимая потеря веса на 10 и более процентов за полгода;

  • пот по ночам;

  • увеличение лимфатических узлов в области шеи, подмышек или паха;

  • повышение температуры до 38 градусов;

  • кожный зуд;

  • одышка;

  • ощущение усталости.

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Если вас беспокоят эти симптомы, необходимо обратиться к врачу. Он назначит вам классический анализ крови. Он покажет изменения в лейкоцитарной формуле: увеличение количества зрелых лимфоцитов, появление бластов, самых молодых клеток крови, недостаток или избыток тромбоцитов и эритроцитов. Все это вместе поможет увидеть проблему.

Следующие шаги будут определяться по результатам анализа. Может потребоваться иммунофенотипирование, иммунохимическое исследование крови. А понять, насколько лимфома распространилась в организме, помогут рентген, УЗИ, КТ или ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной).

Сейчас в лечении используется не только классическая химиотерапия, но и более современные методы: например, таргетная терапия, которая может блокировать только опухолевые клетки, не трогая здоровые, или иммунотерапия, с помощью которой собственная иммунная система человека обучается бороться с опухолью.

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Кто в группе риска

  • Возраст старше 55 лет, хотя некоторые типы лимфом встречаются у молодых людей.

  • Мужчины чаще страдают от лимфом, чем женщины.

  • У вас есть родственники, у которых диагностировали рак крови.

  • Есть заболевания иммунной системы.

  • Инфекции: вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, вирус герпеса 8 типа, а также бактерия Helicobacter pylori.

Алена Безменова