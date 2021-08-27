Как только на улице начинает снижаться температура, и растут риски подхватить простуду, сразу хочется питаться очень правильно. Ввести с рацион те продукты, которые повысят иммунитет, дадут энергию и скрасят пасмурные дни. И не всегда пользу нам приносят только овощи и фрукты. Многие врачи рекомендуют обратить свое внимание на сало. Это уникальный продукт, который несмотря на свою высокую калорийность, поможет восстановиться и подготовиться к сезону простуд. Почему сало так полезно и сколько кусочков можно съедать в день, рассказала «Доктору Питеру» врач-диетолог клиники «Сестрорецкая» Галина Ильенко.
Сало содержит много полезных веществ. Один из основных — селен. Это элемент, который обладает сильным антиоксидантным свойством. Он защищает нас от многих негативных влияний внешней среды.
Также в сале содержится жир в форме среднецепочечных триглицеридов. Они легко усваиваются без участия панкреатических липаз (фермента, который вырабатывается в поджелудочной железе и расщепляет жиры). Это хорош для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. При этом жирные кислоты, которые содержатся в сале, дают очень быструю энергию. Сало — очень важный источник энергии для организма.
В сале содержится линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты. Жирорастворимые витамины А, D, Е, а также кальций, магний, марганец, фосфор, калий, цинк, железо. Но калорийность продукта также очень велика: от 450 до 550 ккал в 100 граммах сала.
В день для придания здоровья и повышения иммунитета стоит съедать тонкий ломтик весом примерно 25-30 граммов. Особенно показано сало тем, кто нуждается в восстановлении после затяжных инфекционных заболеваний, переломов, тяжелых травм, хронических проблем. При этом, можно есть сало и пожилым, и детям. В случае с малышами, лучше вводить в их рацион не раньше 3-5 лет.
С чем сочетать сало
Хлеб. Подойдут тонкий кусочек ржаного хлеба, сухой хлебец, ржаной крисп.
Крупы. Довольно полезно сочетать сало с зерновыми.
Картофель. Хотя противопоказаний и нет, но этот тандем только увеличивает калорийность друг друга.
Чеснок. Он также, как и сало, содержит массу полезных веществ, в том числе и селен. В чесноке много фитонцидов, он обладает иммуномодулирующим свойством, а это уже двойная польза. Однако он может не подойти тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, так как эфирные масла в чесноке обладают раздражающим свойством.
Лук. С точки зрения полезности, тоже очень неплохое сочетание. В луке много фитонцидов. Но пользу он принесет только тем, у кого хорошая пищеварительная система.
Какое сало выбрать
Лучше покупать те кусочки, где нет прожилок мяса, или их количество минимальное. Так как пользу организму приносит именно сало.
Убирайте с поверхности сала излишнюю соль, лучше как можно сильнее сократить ее употребление.
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