Сало содержит много полезных веществ. Один из основных — селен. Это элемент, который обладает сильным антиоксидантным свойством. Он защищает нас от многих негативных влияний внешней среды.

Также в сале содержится жир в форме среднецепочечных триглицеридов. Они легко усваиваются без участия панкреатических липаз (фермента, который вырабатывается в поджелудочной железе и расщепляет жиры). Это хорош для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. При этом жирные кислоты, которые содержатся в сале, дают очень быструю энергию. Сало — очень важный источник энергии для организма.

В сале содержится линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты. Жирорастворимые витамины А, D, Е, а также кальций, магний, марганец, фосфор, калий, цинк, железо. Но калорийность продукта также очень велика: от 450 до 550 ккал в 100 граммах сала.

В день для придания здоровья и повышения иммунитета стоит съедать тонкий ломтик весом примерно 25-30 граммов. Особенно показано сало тем, кто нуждается в восстановлении после затяжных инфекционных заболеваний, переломов, тяжелых травм, хронических проблем. При этом, можно есть сало и пожилым, и детям. В случае с малышами, лучше вводить в их рацион не раньше 3-5 лет.