Дельта-штамм коронавируса продолжает видоизменяться — у заразившихся этой мутации американские врачи выявили новый симптом, который может сигнализировать о начале болезни, пишет Express . Теперь все больше пациентов стали жаловаться на сильную боль в ухе. Она появляется из-за того, что за барабанной перепонкой скапливается жидкость, в которой медики обнаружили следы коронавирусной инфекции.

Иногда боли в ухе предшествует боль в горле. Сначала пациент жалуется только на болезненные ощущения в горле, потом начинает страдать и от сильной боли в ухе, поясняют врачи.

«Боль в ухе — это не единичный симптом. Как мы заметили, он „присоединяется“ к другим типичным симптомам», — пояснила доктор Николь Фромманн.

Обычно от ушной боли страдают пациенты, у которых выявляют заражение дельта- или альфа-штаммом коронавируса.