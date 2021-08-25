штамм дельта обнаружили еще в 15 странах
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Дельта-штамм коронавируса продолжает видоизменяться — у заразившихся этой мутации американские врачи выявили новый симптом, который может сигнализировать о начале болезни, пишет Express. Теперь все больше пациентов стали жаловаться на сильную боль в ухе. Она появляется из-за того, что за барабанной перепонкой скапливается жидкость, в которой медики обнаружили следы коронавирусной инфекции.

Иногда боли в ухе предшествует боль в горле. Сначала пациент жалуется только на болезненные ощущения в горле, потом начинает страдать и от сильной боли в ухе, поясняют врачи.

«Боль в ухе — это не единичный симптом. Как мы заметили, он „присоединяется“ к другим типичным симптомам», — пояснила доктор Николь Фромманн.

Обычно от ушной боли страдают пациенты, у которых выявляют заражение дельта- или альфа-штаммом коронавируса.

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Тем временем мутации продолжают распространяться по земному шару. Самым активным на этот раз оказался опасный и очень заразный индийский штамм. Всего за неделю «дельта» захватила еще 15 стран, передает Всемирная организация здравоохранения.

«Поскольку деятельность по выявлению новых вариантов вируса усиливается на национальном и наднациональном уровнях, увеличивается число стран, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность», — говорится в сообщении ВОЗ.

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Число стран, в которых выявили дельта-штамм, увеличилось до 163. Неделю назад их было 148. «Свободными» от вируса остались только некоторые страны Африки, Гренландия, Мадагаскар и Северная Корея. Впрочем, не исключено, что дельта-штамм там на самом деле есть — просто информации о нем у ВОЗ нет. В организации также сообщили, что штаммы «альфа» «бетта» и «гамма» никуда не делись. Несмотря на то, что они не такие активные, специалисты также отнесли их к штаммам, «вызывающих беспокойство».

Софья Хромова