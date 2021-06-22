Причины, по которым люди, заразившиеся коронавирусом, прячутся от врачей, могут быть самыми разными, объяснил «Доктору Питеру» врач-психотерапевт Михаил Чуров.

- Это называется реанимационный бред или сосудистый делирий. Он возникает в нескольких случаях. От отравления психоактивными веществами или алкоголем (знаменитая «белая горячка», когда человек прячется и видит картинки). При различных инфекциях — энцефалите, менингите, при любой интоксикации, когда температура зашкаливает, организм обезвожен, на фоне этой интоксикации идет воспаление мягкой мозговой оболочки, начинаются сосудистые нарушения, меняется кровоток и в результате возникают такие состояния — желание спрятаться, убежать. Если человек прячется под кроватью или в шкафу от врачей скорой помощи, это свидетельствует о сильной тревоге, я вижу здесь скорее какой-то психиатрический синдром. Потому что не может быть у здорового психически человека такого страха — скорая приехала, значит, я пошел прятаться.

- Такие «прячущиеся» пациенты, действительно, встречаются в нашей практике, — рассказывает врач скорой помощи Андрей Столяров. — Многие просто сидят дома, не желая ни вызывать врача, ни тем более госпитализироваться. Терпят и одышку, и высокую температуру. Скорую им, как правило, вызывают родственники, которые буквально насильно «сдают» нам пациента, у которого сил на игру в прятки уже не остается. Я знаю, что очень часто участковым врачам не открывают двери люди, получившие положительные ПЦР-тест. Тоже, можно сказать, прячутся. Неврологические проявления — характерные признаки COVID-19, они могут проявляться и во время болезни, и после нее. Известно, что коронавирус бьет по мозгам, вызывает панические атаки и повышенную тревожность, может быть, поэтому люди теряют адекватность и начинают прятаться от врачей.