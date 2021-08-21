Две ключевые функции мозга, которые позволяют обращать внимание на новую информацию и сосредотачиваться на важном в конкретной ситуации, на самом деле могут улучшаться с возрастом. Эти функции лежат в основе таких сфер познания, как память, принятие решений и самоконтроль. Об этом пишет Science Daily со ссылкой на результаты исследования ученых Джорджтаунского университета, опубликованные в журнале Nature Human Behavior.

Участниками исследования стали 702 человека в возрасте от 58 до 98 лет. Авторы изучали реакции мозга, задействованные в оповещении (готовность к реагированию на поступающую информацию), ориентировании (перемещение ресурсов мозга на определенный объект) и исполнительном торможении (возможность не отвлекаться и сосредоточиться на важном).

«Мы постоянно используем все три процесса, — объясняет ведущий автор исследования, доцент Лиссабонского университета Жоау Вериссимо. — Например, когда вы ведете машину, оповещение — это ваша повышенная готовность к приближающемуся перекрестку. Ориентация происходит, когда вы переключаете свое внимание на неожиданное движение, например, на пешехода. А исполнительная функция позволяет вам не отвлекаться, например, на птиц или рекламные щиты, чтобы вы могли сосредоточиться на ведении машины».