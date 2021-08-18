С 1 сентября изменяются правила оплаты больничных листов по уходу за ребенком. Речь идет о семьях с детьми до 7 лет включительно. Изменения внесены в закон об обязательном социальном страховании. Платить будет Фонд социального страхования.

Что меняется принципиально? Теперь за каждый день на больничном молодая мама получит ровно столько же, сколько бы ей платили, если бы она каждый день ходила на работу. То есть 100 процентов средней зарплаты.

Высчитываться сумма больничного будет за два предыдущих года. То есть для больничного, оформленного осенью 2021 года, расчетные годы — 2019 и 2020.

Например, если годовая зарплата в 2019 была 480 тысяч рублей, а в 2020 — 540 тысяч, оплату посчитают по следующей формуле:

(480000 + 540000)/730 дней

Итого — 1397 рублей в день. Далее эту цифру останется умножить на число дней в больничном. Причем неважно, лечился ребенок дома или в стационаре.