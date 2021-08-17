Проверки проходят, но фальшивых продуктов не становится меньше. При этом, на подделку можно нарваться не только в магазинах у дома, но и в крупных торговых сетях и гипермаркетах с именем. Как в и в 2017–2018 годах, так и сейчас лжесыром признают около 20 процентов торговых наименований. Правда, в 2020 пандемийном году все образцы соответствовали стандартам, но это, скорее, исключение, чем правило или тенденция.
- Данные статистики отражают нынешнюю тревожную ситуацию: чем слабее надзор, тем выше количество нарушений, — считает председатель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.
И так, перейдем к подделкам.
Сыр полутвердый «Эдам»
Куплен в универсаме «БРИЗ». Сыр был упакован в стреч-пленку, этикетка была отпечатана на обычном принтере. Стоимость за килограмм составляла всего 430 рублей.
- По результатам лабораторных исследований, молочный жир в продукте отсутствовал, его полностью заместили смесью жиров немолочного происхождения, — уточнили в «Общественном контроле».
При этом осталось загадкой, где именно этот сыр производится. Так как компания «Экопродукт», которая значится на этикетке с 2017 года не работает.
– По сути, это не сыры и даже не «сырные продукты с заменителем молочного жира», — комментирует ситуацию директор Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия — филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН Елена Топникова. — В данном случае это белково-жировые продукты, в которых молочный жир полностью заменен смесью растительных жиров или готовой композицией под наименованием «заменитель молочного жира».
Сыр «Эдам/Эдамский»
Приобретен в супермаркете «Перекресток» на Ленинском проспекте. Цена за килограмм — 399 рублей. В нем также отсутствовал молочный жир. Изготовителем продукта является, судя по этикетке, ООО «Гермес», которое находится в Санкт-Петербурге.
– Судя по отзывам покупателей, «Гермес» распространяет свою продукцию через различные торговые сети, — рассказывает Всеволод Вишневецкий. — И в основном это продукция не в заводской промышленной упаковке, а весовая, которая легко может быть перефасована уже в торговой точке и снабжена недостоверной информацией, в том числе о составе, дате изготовления и сроке годности. Поэтому мы рекомендуем покупателям выбирать сыры не в стреч-пленке с черно-белой этикеткой, а фасованные в вакуумную заводскую упаковку с полной информацией о продукте и его изготовителе.
Сыр мягкий «Кавказский» торговой марки «Дар гор» («Фуд Милк», Владимирская обл.)
Приобретен в супермаркете «Перекресток». В его составе оказалось не 45 процентов жирности, а всего 41,3 процента. Также от установленной нормы отличался жирнокислотный состав, но, по пояснениям сотрудников лаборатории, в допустимых значениях.
Сыр «Российский» торговой марки «Моя цена» (сети «Магнит»)
Вместо 50 процентов жирности в образце обнаружили всего 47,5 процентов. Однако это несоответствие по массовой доле жира в пересчете на сухое вещество все же несущественное.
Сыр «Российский молодой» (ООО «Ровеньки-маслосырзавод», Воронежская обл.)
Его купили в универсаме «Верный» на Ленинском пр., 82. Цена за килограмм — 390 рублей. 21,9 процентов молочного жира вместо заявленных 45 процентов обнаружили в лаборатории. Не хватило в образце и белка, вместо 24,5 процентов, всего 22,2 процента.
Какие сыры прошли испытания
Сыр «Сулугуни» торговой марки «Зеленая линия» (АО «Лужский молочный комбинат», Ленинградская обл.);
сыр «Голландский» торговой марки «Русские традиции» (ООО «ТЕХНОГРУПП», Республика Татарстан);
сыр «Тильзитер» (ООО «Минитсер», Москва);
сыр «Король Артур» торговой марки «Сырная империя» (ООО «Сырная империя», Ивановская обл.);
сыр «Голландский» торговой марки «Моя цена» (ООО «Арча», Республика Татарстан).
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