Сыр полутвердый «Эдам»

Куплен в универсаме «БРИЗ». Сыр был упакован в стреч-пленку, этикетка была отпечатана на обычном принтере. Стоимость за килограмм составляла всего 430 рублей.

- По результатам лабораторных исследований, молочный жир в продукте отсутствовал, его полностью заместили смесью жиров немолочного происхождения, — уточнили в «Общественном контроле».

При этом осталось загадкой, где именно этот сыр производится. Так как компания «Экопродукт», которая значится на этикетке с 2017 года не работает.

– По сути, это не сыры и даже не «сырные продукты с заменителем молочного жира», — комментирует ситуацию директор Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия — филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН Елена Топникова. — В данном случае это белково-жировые продукты, в которых молочный жир полностью заменен смесью растительных жиров или готовой композицией под наименованием «заменитель молочного жира».

Сыр «Эдам/Эдамский»

Приобретен в супермаркете «Перекресток» на Ленинском проспекте. Цена за килограмм — 399 рублей. В нем также отсутствовал молочный жир. Изготовителем продукта является, судя по этикетке, ООО «Гермес», которое находится в Санкт-Петербурге.

– Судя по отзывам покупателей, «Гермес» распространяет свою продукцию через различные торговые сети, — рассказывает Всеволод Вишневецкий. — И в основном это продукция не в заводской промышленной упаковке, а весовая, которая легко может быть перефасована уже в торговой точке и снабжена недостоверной информацией, в том числе о составе, дате изготовления и сроке годности. Поэтому мы рекомендуем покупателям выбирать сыры не в стреч-пленке с черно-белой этикеткой, а фасованные в вакуумную заводскую упаковку с полной информацией о продукте и его изготовителе.