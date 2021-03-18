Почему нужно покупать сыр в фабричной упаковке и как его правильно выбирать? Отвечает Роспотребнадзор

Как правильно выбрать вкусный и полезный сыр, рассказали в Роспотребнадзоре. Эксперты объясняют, из чего делают натуральный сыр, в чем разница между "сыром" и "сырным продуктом", на что обратить внимание при его покупке.

Сыр и сырный продукт. В чем разница?

Сыр - это продукт, произведенный из молока, молочных продуктов и/или побочных продуктов переработки молока, с использованием или без использования специальных заквасок.

Сырный продукт - это молокосодержащий продукт, изготовленный в соответствии с технологией производства сыра.

Сыры и сырные продукты бывают мягкие, полутвердые, твердые и сверхтвердые. На прилавках также можно встретить рассольный сыр или сырный продукт - они созревают, а некоторые сорта даже хранятся в специальном солевом растворе. Популярный среди гурманов сыр с плесенью производят с помощью специальных плесневелых грибов. Еще бывает слизневый сыр/сырный продукт. Его производят с помощью слизневых микроорганизмов, сообщает Роспотребнадзор.

Как понять, что сыр хорошего качества?

На разрезе сыр должен иметь ровный рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы ("Костромской", "Эстонский"), неправильной или угловатой формы ("Российский"), круглой овальной или угловатой формы ("Голландский"). Не должно быть трещин, неровностей.

Корка продукта - ровная, тонкая, без повреждений, покрытая полимерной пленкой. Толстоватый подкорковый слой не допускается.

Аромат сырный, сладковато-пряный, либо слегка кисловатый. Ни в коем случае не прогорклый, тухлый, сальный. Недопустимо наличие плесени (за исключением специальных сортов).

Цвет сыра должен быть от белого до светло-желтого, ровный по всей площади.

Консистенция продукта - эластичная, однородная по всей массе, не допускается рыхлая или потрескавшаяся.

Из чего делают натуральный сыр?

Для изготовления натурального сыра используют следующие ингредиенты: сырое коровье молоко исключительно высшего или первого сорта, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, соль поваренную пищевую, бактериальные закваски и концентраты молочно-кислых бактерий, натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато).

Чтобы приготовить 1 кг натурального сыра, необходимо около 11 литров молока. Натуральный сыр после изготовления не сразу поступает в продажу. В отличие от сырного продукта, ему необходимо время для созревания не менее 30-60 дней.

Натуральный сыр содержит 20-30% легкоусвояемого молочного белка, витаминов, таких как А, Е, D, С, витамины группы В, РР, а также большое количество полезных элементов: железо, калий, кальций, магний, медь, марганец, натрий, фосфор, цинк.

На что обращать внимание при покупке?

Приобретая сыр в магазине, необходимо тщательно изучать состав продукта на этикетке, чтобы, например, не купить сырный продукт по цене сыра;

Предпочтительнее выбирать сыр в фабричной упаковке - на ней всегда можно найти состав продукта и срок, до которого его нужно употребить;

Еще один плюс фабричной упаковки - она гарантирует отсутствие посторонних бактерий. Проверьте, чтобы она была герметична.

Роспотребнадзор контролирует оборот сыров с лабораторным исследованием в торговых сетях, прежде всего, в нижнем ценовом сегменте. В случае обнаружения продукции ненадлежащего качества, ведомство публикует информацию об этом в открытом доступе на государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

© Доктор Питер