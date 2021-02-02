Врач - о скрытой опасности чрезмерной любви к сыру: "Зависимость и болезни цивилизации"

Сыр может стать альтернативой молоку при непереносимости лактозы, но употреблять его нужно с осторожностью, уверен врач-диетолог Андрей Бобровкий. Так, молочный продукт может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, или как их назвал врач "болезней цивилизаций". При злоупотреблении сыром от него может даже сформироваться зависимость, в первую очередь это скажется на фигуре, добавил врач.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский отметил, что при непереносимости лактозы сыр может заменить молоко. Но злоупотреблять им не стоит: сыр, при всей своей пользе, содержит намного больше насыщенного жира, чем молоко, а это может плохо сказаться на сердечно-сосудистой системе, предупредил врач.

"В сыре в 3–5 раз больше калорий, чем в молоке. Белков тоже может быть в 5–6 раз больше на 100 грамм продукта, соответственно сыр – хороший источник белка, но вместе с этим в нем может оказаться в 10 раз больше насыщенного жира. Большинство экспертов связывают насыщенный жир с болезнями цивилизации – в первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания", – пояснил Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.

Еще одна причина, по которой надо ограничивать употребление сыра - этот молочный продукт у некоторых может вызвать зависимость.

"Нужно уметь употреблять сыр в адекватном количестве по сравнению даже с тем же молоком. Из-за того, что у сыра яркий, насыщенный вкус, не все люди могут вовремя остановиться. Многие пациенты жалуются на зависимость от сыра, это встречается часто: человек довольно ровно смотрит на молоко, но с сыром у него складываются очень близкие отношения", – сказал Андрей Бобровский.

Тем, кто заботится о фигуре, врач-диетолог порекомендовал выбирать низкокалорийные сорта сыра или твердые, которыми можно быстрее насытиться.