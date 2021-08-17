Заболеть ковидом 10 раз

По словам главного врача сети клиник «К+31» Бориса Чурадзе, новая коронавирусная инфекия будет сопровождать нас так же, как вирус гриппа. В интервью радио Sputnik он отметил, что иногда люди заболевают COVID-19 по несколько раз.

«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так — за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза — это мы видим достаточно часто», — рассказал врач.

Он уточнил, что при повторном заражении тем же штаммом в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче. Если человек заразился другим штаммом, то картина менее однозначная: бывают повторно тяжелые случаи и даже более тяжелые, чем предыдущие.

По мере формирования популяционного иммунитета благодаря вакцинации и наличию антител у переболевших уровень заболеваемости будет снижаться, а последствия болезни будут менее тяжелыми, уверен Борис Чурадзе.

«Я предполагаю, что со временем — мы это увидим уже в следующем году — последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Будет меньше заболеваемость и смертность от этой инфекции», — считает Чурадзе.