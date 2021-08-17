Заболеть ковидом 10 раз
По словам главного врача сети клиник «К+31» Бориса Чурадзе, новая коронавирусная инфекия будет сопровождать нас так же, как вирус гриппа. В интервью радио
«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так — за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза — это мы видим достаточно часто», — рассказал врач.
Он уточнил, что при повторном заражении тем же штаммом в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче. Если человек заразился другим штаммом, то картина менее однозначная: бывают повторно тяжелые случаи и даже более тяжелые, чем предыдущие.
По мере формирования популяционного иммунитета благодаря вакцинации и наличию антител у переболевших уровень заболеваемости будет снижаться, а последствия болезни будут менее тяжелыми, уверен Борис Чурадзе.
«Я предполагаю, что со временем — мы это увидим уже в следующем году — последствия коронавирусной инфекции для общества будут не так тяжелы. Будет меньше заболеваемость и смертность от этой инфекции», — считает Чурадзе.
Невылеченная болезнь или мутация штаммов
«Доктор Питер» рассказывал о петербуржце, который болел ковидом три раза. Каждый случай инфицирования был подтвержден тестом ПЦР. Причем в третий раз болезнь протекала тяжелее, чем в предыдущие два раза.
Но возможно ли, чтобы человек болел ковидом пять, семь или десять раз в год?
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании
- Пациентов, которые болели до десяти раз в год, я не видел, — рассказал «Доктору Питеру» врач-иммунолог Николай Крючков. — Но то, что люди могут болеть три раза подряд, — факт, такие истории есть. Если у человека ярко выраженный иммунодефицит, то я допускаю, что он может заражаться ковидом несколько раз в год, но это довольно специфический случай. В целом, учитывая, сколько в мире уже переболело людей, вполне вероятно, что найдутся те, кто болеет часто. Это супер-редкие случаи, но в специальной литературе я таких публикаций не встречал.
По словам эксперта, многократное заражение COVID-19 может быть так называемым «долгим ковидом», так как сложно отличить реальные случаи повторного инфицирования от длительной персистенции (присутствия в организме) вируса.
- В исследованиях такого рода не делают полногеномное секвенирование вируса, который покажет конкретный штамм SARS-CoV-2. В результате невозможно понять, это тот же штамм или человек действительно заразился повторно новым вариантом вируса, — говорит Николай Крючков.
Как будет протекать болезнь в третий, пятый, восьмой или десятый раз, предугадать невозможно.
- Это зависит от состояния иммунной системы в момент заражения, — рассказывает врач. — Причем, главную роль играет именно врожденный иммунитет. Также на степень тяжести заболевания влияет вирусная нагрузка, насколько человек долго и плотно общался с источником заражения.
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