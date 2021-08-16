«Тот арсенал и спектр лекарственных препаратов, которые мы используем в попытке спасти головной мозг, они все сами по себе имеют тенденцию к возникновению тех или иных образов. Потому что одним из направлений защиты и спасения головного мозга в условиях отсутствия кислорода — это средства для анестезии, снотворные. И их комбинации могут сами по себе вызывать определенные галлюцинаторные эффекты во время клинической смерти», — пояснил врач.