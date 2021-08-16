Клиническая смерть — явление довольно редкое, мало кто может рассказать, что пережил его. В эти минуты сердце останавливается, мозг находится в состоянии комы. Те, кто был в этом состоянии часто уверяют, что их посещали ангелы, они оказывались в параллельных мирах или же действительно видели тот самый свет в конце тоннеля.
Денис Проценко
Реаниматология
Главный врач Городской клинической больницы № 40, анестезиолог-реаниматолог
На самом деле пациенты всего этого не видят, говорит главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Он снялся в документальном филе «Охотник за призраками. Документалист», одна серия которого как раз и посвящена феномену клинической смерти,
«Тот арсенал и спектр лекарственных препаратов, которые мы используем в попытке спасти головной мозг, они все сами по себе имеют тенденцию к возникновению тех или иных образов. Потому что одним из направлений защиты и спасения головного мозга в условиях отсутствия кислорода — это средства для анестезии, снотворные. И их комбинации могут сами по себе вызывать определенные галлюцинаторные эффекты во время клинической смерти», — пояснил врач.
«Абсолютно уверен, что жизни после смерти нет», — сказал Проценко.
Также он добавил, что неоднократно сталкивался с пациентами в состоянии клинической смерти. Эксперт уверяет: пациенты, которые полностью восстановились, отрицали явления ангелов и видения различных загадочных миров.
Иногда человек может долго находиться буквально между жизнью и смертью. Пандемия коронавируса добавила таких историй. Врач Иван Портнягин победил инфекцию, несмотря на практически нулевые шансы. Его выздоровление медики называют настоящим чудом. ИВЛ, ЭКМО, потом снова ИВЛ. В общей сложности Иван провел в больнице более полугода — из них два месяца в медикаментозном сне.
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