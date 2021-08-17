Мы посмотрели статистику, у нас за все время работы площадки в «Ленэкспо» лечились 4-5 пар. Мужья и жены. Возраст у них от 55 лет и выше, примерно до 78 лет. Также парами они отправлялись к нам на реабилитацию. Все живы, можно сказать, здоровы и уже выписались из госпиталя.

А еще у нас знакомились. В 7 павильоне это происходило сплошь и рядом. Он ведь огромный, люди лежат в своих отсеках, как только лучше становится, замечаешь, что они заскучали. Они начинают прогуливаться по территории павильона, вначале по одному. Через какое-то время глядишь, а по проходам гуляет уже пара — парень с девушкой. Не знаю, были ли свадьбы, а вот среди врачей пример есть.

Двое специалистов из Центра реабилитации были знакомы давно, а свела вместе их «красная зона», еще и проверила чувства на прочность. Работали вместе, а после сыграли свадьбу, съездили в свадебное путешествие и вот-вот собираются приступать к работе. Муж в этой семейной паре — инструктор ЛФК, а жена — врач.

В таких ситуациях, как история с пандемией, люди будто морально открываются, становятся ближе друг к другу. Привязываются к тем, с кем работали вместе, запоминают какие-то особые события по «волнам».