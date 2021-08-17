Семья врачей, которая на днях вернулась из свадебного путешествия. Мужчина с полностью пораженными легкими, который выздоровел так быстро, чтобы не пропустить рыбный сезон. Павильоны в «Ленэкспо» за время работы в «красной зоне» запомнили много историй с хорошим концом. Некоторыми из них поделился с «Доктором Питером» заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн по реабилитации, руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Руслан Дмитришен.
Руслан Дмитришен
Инфекциология
Заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн по реабилитации, руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо»
Мы посмотрели статистику, у нас за все время работы площадки в «Ленэкспо» лечились 4-5 пар. Мужья и жены. Возраст у них от 55 лет и выше, примерно до 78 лет. Также парами они отправлялись к нам на реабилитацию. Все живы, можно сказать, здоровы и уже выписались из госпиталя.
А еще у нас знакомились. В 7 павильоне это происходило сплошь и рядом. Он ведь огромный, люди лежат в своих отсеках, как только лучше становится, замечаешь, что они заскучали. Они начинают прогуливаться по территории павильона, вначале по одному. Через какое-то время глядишь, а по проходам гуляет уже пара — парень с девушкой. Не знаю, были ли свадьбы, а вот среди врачей пример есть.
Двое специалистов из Центра реабилитации были знакомы давно, а свела вместе их «красная зона», еще и проверила чувства на прочность. Работали вместе, а после сыграли свадьбу, съездили в свадебное путешествие и вот-вот собираются приступать к работе. Муж в этой семейной паре — инструктор ЛФК, а жена — врач.
В таких ситуациях, как история с пандемией, люди будто морально открываются, становятся ближе друг к другу. Привязываются к тем, с кем работали вместе, запоминают какие-то особые события по «волнам».
Были у нас и счастливые истории спасения. Мужчина 42 лет со 100 процентами поражения легких — заядлый рыбак. Не знаю, откуда хватило сил, но он поправился за три недели. Очень переживал, что может пропустить рыбный сезон. Эта энергия помогла ему восстановиться и выписаться. Конечно, неизвестно, смог ли он все же съездить на рыбалку, ведь выписывался он с 40-50 процентами поражения. Все равно одышка присутствовала, до исходного состояния в больнице восстановить сложно.
Многих наших пациентов мы переводили на реабилитацию в медцентр на Елизаровской. Приходилось кого-то всему учить заново. Это как уметь кататься на велосипеде и вдруг забыть. Так и человек, забыл как ходить. Ноги не слушаются. У нас есть специальные уникальные тренажеры, которые поставила Германия. Они позволяют восстановить все физические навыки.
Вообще, коронавирусная инфекция очень коварная. Не всегда можно понять, в каком состоянии находится пациент. По его личным уверениям, получается, что все в порядке, а по клиническим показателям, надо срочно отправлять человека в реанимацию. С некоторыми даже приходилось спорить из-за этого. Потом они благодарили нас, что удалось выжить, спастись. Никто не знает, когда организм сорвется в штопор, нет срока, сколько человек может находиться в реанимации. Мы совсем недавно начали работать с COVID-19. По нему нет длительных исследований, нет точной статистики, нет клиники. Но мы знаем подходы и рекомендации, чтобы поддерживать, лечить и восстанавливать пациентов.
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