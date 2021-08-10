Как рост женщины может говорить о ее здоровье и даже сигнализировать о риске преждевременной смерти. Этим вопросом озадачились ученые из Гетеборгского университета и пришли к выводу, что женщины, которые «теряют» рост в возрасте между 40-50 годами, могут подвергаться более высокому риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно это касается представительниц прекрасной половины человечества, живущих в Северной Европе, пишет издание
- Надо понимать, если рост уменьшается, это не является фактором риска само по себе, скорее — маркером других серьезных проблем со здоровьем, — сказала соавтор исследования, доктор София Клингберг из Гетеборгского университета.
Исследователи проанализировали данные о росте почти 2,5 тысяч женщин, жительниц Швеции и Дании, которые родились с 1908 по 1952 годы. Сначала оценивался их рост в возрасте 44-47 лет, а затем — спустя 10-13 лет. После этого в течение 17-19 лет отслеживались случаи смерти среди этих женщин.
Всего за период наблюдения умерло 625 участниц исследования, из которых 157 — от сердечно-сосудистых заболеваний и 37 — после инсульта. Ученые также обнаружили, что в среднем женщины за 11 лет теряли в росте в среднем 0,8 см.
- Люди в целом часто становятся ниже по мере взросления из-за изменений в позвоночнике, например, из-за уменьшения высоты дисков между позвонками. Также потеря сантиметров может быть связана с изменением осанки, хрупкостью костей, — сказала София Клингберг.
Ученые выяснили, что каждый сантиметр роста, который женщины потеряли за 10-13 лет, повышает риск ранней смерти на 15% (от любых причин), а для тех, кто «стаптывается» более, чем на 2 см за этот же период — риск смерти возрастает на 74%. Команда исследователей также обнаружила прямую связь потери роста с развитием сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.
Кроме того, ученые выяснили, что женщины, которые были физически активны и много занимались спортом, меньше теряли в росте, чем те, кто предпочитал сидячий образ жизни и активно двигался только около четырех часов в неделю (30-35 минут в день).
- Высокая физическая активность, вероятно, связана с уменьшением потери роста, как за счет сохранения костной массы, так и увеличения мышечной силы и более правильной осанки, — сказала Клингберг. Она добавила, что связь между потерей роста и риском смерти сохраняется даже после учета физических упражнений.
Выводы должны привлечь внимание к проблеме и обратить внимание на тех женщин, чей рост стал уменьшаться. Возможно, их здоровью требуется уделить больше внимания и провести ряд обследований, чтобы выявить существующие заболевания, говорят ученые.
- Если вы выясните, что вызывает потерю роста, и решите эту проблему, вы сможете улучшить общее состояние здоровья женщин и сохранить им жизнь, — заявил Скотт Дамрауэр, сосудистый хирург и ученый из Пенсильванского университета, который не принимал участия в исследовании.
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