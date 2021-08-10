Исследователи проанализировали данные о росте почти 2,5 тысяч женщин, жительниц Швеции и Дании, которые родились с 1908 по 1952 годы. Сначала оценивался их рост в возрасте 44-47 лет, а затем — спустя 10-13 лет. После этого в течение 17-19 лет отслеживались случаи смерти среди этих женщин.

Всего за период наблюдения умерло 625 участниц исследования, из которых 157 — от сердечно-сосудистых заболеваний и 37 — после инсульта. Ученые также обнаружили, что в среднем женщины за 11 лет теряли в росте в среднем 0,8 см.

- Люди в целом часто становятся ниже по мере взросления из-за изменений в позвоночнике, например, из-за уменьшения высоты дисков между позвонками. Также потеря сантиметров может быть связана с изменением осанки, хрупкостью костей, — сказала София Клингберг.

Ученые выяснили, что каждый сантиметр роста, который женщины потеряли за 10-13 лет, повышает риск ранней смерти на 15% (от любых причин), а для тех, кто «стаптывается» более, чем на 2 см за этот же период — риск смерти возрастает на 74%. Команда исследователей также обнаружила прямую связь потери роста с развитием сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.