Дисбактериоз кишечника врачи не считают самостоятельным заболеванием, но проблемы он создает нешуточные.
Дисбактериоз — это клинико-микробиологический синдром, провоцируемый различными неблагоприятными факторами и болезнями, характеризующийся снижением числа «хороших» видов бактерий (бифидобактерий, лактобацил и др.) и повышением условно-патогенных микроорганизмов (клостридий и др.).
Клинические симптомы при этом состоянии не являются специфичными и точная диагностика в клинической практике весьма затруднительна.
Инна Заикина
врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н., старший научный сотрудник Саратовского МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
Как узнать, что у вас дисбактериоз
- Часто используемый анализ кала на дисбактериоз позволяет оценить только полостную микрофлору толстого кишечника, а она очень переменчива, тем более не будет отражать истинную картину микробного состава тонкого кишечника. Такие симптомы как периодические боли в разных отделах живота, частое вздутие, метеоризм, расстройство стула, тошнота и изжога, могут быть проявлением разных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Причем подобные симптомы могут быть разной степени выраженности и отличаться периодичностью проявлений. В связи с чем, это состояние не признается самостоятельным заболеванием, — говорит врач-гастроэнтеролог Инна Заикина.
По словам эксперта, как правило, нарушение микробиоты имеет вторичный характер, и возникает вследствие имеющегося хронического заболевания.
Первостепенная задача — лечение основного заболевания, иначе должного эффекта от назначенных препаратов для коррекции кишечной флоры не будет.
- Роль микробиоты (микрофлоры) для состояния нашего организма трудно переоценить, — комментирует врач. — Она выполняет пищеварительную функцию, а также синтезирует витамины группы В и К, некоторые коферменты, а также регулирует моторную активность кишечника — то есть облегчает переваривание и всасывание пищи. Кроме того, это еще и надежный барьер от инфекции — препятствует росту сальмонелл, шигелл и некоторых грибов) за счет бактериостатического эффекта некоторых метаболитов, стимулятор локального (продукция иммуноглобулина А) и системного иммунитета.
Защита от коронавируса
- Согласно многочисленным исследованиям, признается ценная роль микробиома в защите от патогенов, участии в детоксикации, что влияет на течение вирусных заболеваний, включая COVID-19, — говорит врач. — Выявлено, что при COVID-19 увеличивается число и разнообразие условно-патогенной флоры, а разнообразие полезной микробиоты снижается.
Дисбиоз ЖКТ и легких облегчает проникновение вируса и может стимулировать выброс провоспалительных цитокинов, приводящих к развитию цитокинового шторма и утяжелению ситуации.
Отмечено, что устранение дисбиоза кишечника приводит к оздоровлению микробиома легких. Поэтомуважно улучшать микробиом, нормализуя рацион питания, включая пребиотики и пробиотики в профилактическую и терапевтическую стратегию COVID-19.
Наиболее значимые причины дисбактериоза
применение антибиотиков, гормональных препаратов,
оперативные вмешательства,
острые инфекционные заболевания,
заболевания желудочно-кишечного тракта,
нарушения иммунного статуса,
воздействие различных токсических веществ и другие.
- В настоящее время большое значение придается факторам образа жизни, а именно стрессу, физической активности, нарушению биоритмов и питанию, — отмечает врач.
Как питание влияет на микрофлору кишечника
- Исследования по оценке фактического питания у разных групп населения показали несбалансированность каждодневного рациона, нарушения в режиме питания, а так же дефицит пищевых волокон в рационе, мало употребляется овощей, превалируют мучные и сладкие продукты, у молодых людей отдается частое предпочтение фастфуду, и другим рафинированным продуктам с различными наполняющими компонентами, консервантами, усилителями вкусов, красителями, сахаром, — говорит гастроэнтеролог. — На здоровье микрофлоры может сказаться даже резкая смена рациона, злоупотребление различными диетами, качество употребляемых продуктов — насколько много в них содержится антибиотиков, гормонов, например, в животной пище, остатков пестицидов и тяжелых металлов — в растительной.
Факторами риска остаются и плохой сон, постоянные стрессы, низкая физическая активность.
- Для улучшения своего здоровья весьма важно питаться осознанно, добавлять к рациону продукты, содержащие пищевые волокна (растительную клетчатку), пребиотики, тем самым кормить свою микрофлору, — рекомендует врач.
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