Как узнать, что у вас дисбактериоз

- Часто используемый анализ кала на дисбактериоз позволяет оценить только полостную микрофлору толстого кишечника, а она очень переменчива, тем более не будет отражать истинную картину микробного состава тонкого кишечника. Такие симптомы как периодические боли в разных отделах живота, частое вздутие, метеоризм, расстройство стула, тошнота и изжога , могут быть проявлением разных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Причем подобные симптомы могут быть разной степени выраженности и отличаться периодичностью проявлений. В связи с чем, это состояние не признается самостоятельным заболеванием, — говорит врач-гастроэнтеролог Инна Заикина.

По словам эксперта, как правило, нарушение микробиоты имеет вторичный характер, и возникает вследствие имеющегося хронического заболевания.