В Петербурге пенсионерам отказывают в первичной вакцинации

Интересная и запутанная история произошла на днях с пожилой петербурженкой в одной из городских поликлиник. Пожилая женщина записалась на прививку, пришла на прием, однако получить ее… не смогла! Как так? Оказалось, что «Спутника» в северной столице на всех уже не хватает.
Свою историю рассказала биолог Антонина Обласова: по ее словам, в ее семье к этому моменту привились все, кроме 67-летней свекрови и 88-летней бабушки. Свекровь поначалу с опаской относилась к прививкам, и уговаривать на укол ее пришлось несколько месяцев. Вот, наконец, в начале августа пенсионерка решилась.
Поймали талончик, приехали к назначенному часу. И тут началось самое интересное.
Антонина Обласова
Биология
Биолог, специалист по промышленным биотехнологиямwww.instagram.com/ninavaccina/
«В поликлинике она отстояла очередь в регистратуру, где ей выдали карту и статистический талон. Заполнили согласие на прививку и анкету пациента на Гам-Ковид-Вак (он же Спутник V). Зашли к врачу на осмотр, врач на вид лет 80+ без маски и энтузиазма исправила в согласии название вакцины на Спутник Лайт, задала пару вопросов и отправила в прививочный кабинет. В прививочном медсестра изучила документы и сообщила, что «ой, а вам же больше 60 лет! А Лайт можно строго до 60. Мы не можем нарушать инструкцию», — рассказывает врач.
В итоге женщина потратила больше часа, а результата — ноль.
- Вообще ситуация удивительная. В поликлинике есть только «Спутник Лайт» и второй компонент вакцины «Спутник V» для тех, кто уже сделал первый, — пишет блогер. — Внимание, вопрос: на каком из перечисленных этапах можно было сопоставить показания и возраст и сообщить пациенту, чтобы он не ехал в другой район и не торчал целый час в поликлинике?
Сама Антонина Обласова считает, что людям старшего поколения как раз лучше было бы получать два компонента именно «Спутника V». Ну а пока ее свекровь и тысячи других петербуржцев ждут, когда им снова станет доступен первый компонент.
На заметку
По сути, «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». Специалисты говорят, что эти вакцины абсолютно идентичны, до последней молекулы. Но в противопоказаниях к введению «Спутника Лайт» есть возраст — лицам до 18 и старше 60 лет ставить его нельзя, так как на этих возрастных группах препарат еще не прошел клинические испытания.
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