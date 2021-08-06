В Петербурге пенсионерам отказывают в первичной вакцинации

Интересная и запутанная история произошла на днях с пожилой петербурженкой в одной из городских поликлиник. Пожилая женщина записалась на прививку, пришла на прием, однако получить ее… не смогла! Как так? Оказалось, что «Спутника» в северной столице на всех уже не хватает.

Свою историю рассказала биолог Антонина Обласова: по ее словам, в ее семье к этому моменту привились все, кроме 67-летней свекрови и 88-летней бабушки. Свекровь поначалу с опаской относилась к прививкам, и уговаривать на укол ее пришлось несколько месяцев. Вот, наконец, в начале августа пенсионерка решилась.

Поймали талончик, приехали к назначенному часу. И тут началось самое интересное.