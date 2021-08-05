Почему появляется шум в ушах

«Самая распространенная причина — это изменение в активности нервных клеток мозга, воспринимающих звук. Со стойким долгоиграющим тиннитусом тесно взаимосвязаны дистресс, тревога и депрессия, особенности внимания и восприятия внешних стимулов у каждого конкретного пациента», — говорит врач.

Конкретных причин может быть множество. Но все же одни из самых распространенных это:

заболевания наружнего, среднего и внутреннего уха;

психоэмоциональные расстройства;

нарушения обмена веществ и гормональные изменения;

побочные действия некоторых препаратов.

Что делать, если беспокоит шум в ушах

Разумеется, самостоятельно выявить причину звона у вас не получится. Этим должен заниматься врач. При шуме в ушах пациенту назначают определенные анализы крови, также необходимо проконсультироваться с лором. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные слуховые тесты.

«Если врач по аудиометрии установит, что слух в норме, плюс у вас исключены другие ЛОР-заболевания, например, дисфункция слуховой трубы, и нет приема препаратов, потенциально влияющих на восприятие шума, то здесь уже требуется оценка уровня тревоги и депрессии у психотерапевта. Лечение этих расстройств может значительно уменьшить или даже полностью убрать тиннитус», — пояснила Кира Оверченко.