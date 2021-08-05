Шум в ушах (или тиннитус) — это звон, который никак не обусловлен внешним акустическим воздействием. Человек может слышать гул, звон колокольчиков, стрекотание кузнечиков, шипение, свист и еще множество различных звуков. Их периодичность и интенсивность бывает разной. Откуда же берется этот странный звон в ушах и как с ним бороться, рассказала отоневролог Кира Оверченко.
Кира Оверченко
Медицина
Врач-невролог, отоневролог, к.м.н., научный сотрудник отдела вестибулологии и отоневрологии, член Международного общества головной болиwww.instagram.com/dr.kira_ok/?hl=ru
Почему появляется шум в ушах
«Самая распространенная причина — это изменение в активности нервных клеток мозга, воспринимающих звук. Со стойким долгоиграющим тиннитусом тесно взаимосвязаны дистресс, тревога и депрессия, особенности внимания и восприятия внешних стимулов у каждого конкретного пациента», — говорит врач.
Конкретных причин может быть множество. Но все же одни из самых распространенных это:
заболевания наружнего, среднего и внутреннего уха;
психоэмоциональные расстройства;
нарушения обмена веществ и гормональные изменения;
побочные действия некоторых препаратов.
Что делать, если беспокоит шум в ушах
Разумеется, самостоятельно выявить причину звона у вас не получится. Этим должен заниматься врач. При шуме в ушах пациенту назначают определенные анализы крови, также необходимо проконсультироваться с лором. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные слуховые тесты.
«Если врач по аудиометрии установит, что слух в норме, плюс у вас исключены другие ЛОР-заболевания, например, дисфункция слуховой трубы, и нет приема препаратов, потенциально влияющих на восприятие шума, то здесь уже требуется оценка уровня тревоги и депрессии у психотерапевта. Лечение этих расстройств может значительно уменьшить или даже полностью убрать тиннитус», — пояснила Кира Оверченко.
Некоторые пациенты могут жаловаться на пульсирующим шум. Но такие ситуации можно отнести к редким, говорит врач. Его причинами могут быть «механические» проблемы — нарушение функции слуховой трубы, аномалии развития сосудов, большая атеросклеротическая бляшка, миоклонус мышц среднего уха, а также психоэмоциональные расстройства.
«Шум в ушах и инсульт, а также шум в ушах и остеохондроз никак не связаны между собой».
Лечение шума в ушах
Лечение врач всегда подбирает индивидуально, все зависит от ситуации. Нет какой-то одной конкретной рабочей схемы.
«Некоторые пациенты почему-то говорят о капельнице, которую нужно ставить 2 раза в год. Ничего общего между лечением шума в ушах и капельницей на самом деле нет. Назойливый тиннитус, резко снижающий качество жизни, сон и социальную активность чаще всего требует совместного лечения с грамотным психотерапевтом», — подытожила врач.
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