Следующая научная публикация вышла в мае. Это был препринт статьи, посвященной вакцинации «ЭпиВакКороной» сотрудников Роспотребнадзора. Главный вывод, который тогда сделали авторы статьи, — «вакцина обладает высокой эффективностью и переносимостью». Но качество публикации, по мнению авторитетных ученых, не выдерживала никакой критики.

«Если рассматривать этот препринт как исследование для серьезного научного журнала, то здесь достигнуто новое дно», — заявил в интервью «Доктору Питеру» профессор Сколтеха Константин Северинов. По его словам, судя по этому препринту, считать «ЭпиВакКорону» действующей вакциной нельзя.

Самая важная часть испытаний — на эффективность вакцины — заключалась в третьей фазе. Под эффективностью понимается способность вакцины предотвращать заболевание. Единственный способ показать, что вакцина работает, заключается в проведении испытания, когда несколько тысяч добровольцев (в случае с «ЭпиВакКороной» это три тысячи человек) в испытуемой группе вакцинируется исследуемым препаратом. Одна группа получает вакцину, а другая (контрольная) группа получает пустышку-плацебо. После чего делается анализ на наличие антител, и, что еще важнее, сравнивается количество инфицированных людей в обеих группах и проводится статистический анализ достоверности обнаруженных отличий.

Поэтому с таким нетерпением многие ждали результатов именно третьей фазы. На прошлой неделе инициативная группа добровольцев-испытателей, участвующих в клинических исследования вакцины, даже отправила в Минздрав и президенту Путина открытое письмо с просьбой «рассекретить» данные об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», а пока результатов нет, «поставить на паузу» применение вакцины.

Неизвестно, что повлияло на разработчиков вакцины, мольбы добровольцев, приказ Минздрава или что-то еще, но результаты третьей фазы исследования, наконец, опубликовали 5 августа. Удивительно, что местом для публикации был выбран не научный журнал (тот же пастеровский «Инфекция и иммунитет»), а общественно-политическое издание — газета «Известия».

Вакцина не инфицирует людей

Главный итог промежуточного отчета — у 79% добровольцев третьей фазы клинических испытаний «ЭпиВакКороны» обнаружили антитела к коронавирусу. Разработчики вакцины призывают не путать иммунологическую эффективность с эпидемиологической.

«Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79% людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины, — заявила „Известиям“ заместитель руководителя центра „Вектор“ Татьяна Непомнящих. — Не нужно путать ее с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле». По словам Непомнящих, когда говорят про эффективность вакцины, имеют в виду ее эпидемиологическую эффективность.

В испытаниях приняли участие 2999 человек. Вакцину ввели 2253 из них, остальные получили плацебо. Антитела IgG обнаружили у 79% из тех, кто был привит «ЭпиВакКороной» и у 11,6% в группе плацебо —то есть за период исследований эти люди встретились с коронавирусом. Высокий уровень антител (от 10) обнаружили у 40,9% вакцинированных, средний (3,5–9,99) — у 21%, низкий (1–3,49) — у 15,3%.

Промежуточные результаты отражены в обзоре контроля качества исследования, которую провела независимая контрактная исследовательская организация «Клиникал ресерч лаборатори» (КРЛаб).

КРЛаб признал «ЭпиВакКорону» безопасной и эффективной. Специалисты пришли к выводу, что вакцина не инфицирует людей.

Для обнаружения антител использовался тест, разработанный центром «Вектор», которая справляется с выявлением антител не только у привитых, но и у переболевших, уверяют в «Векторе». Но как раз у экспертов серьезные вопросы вызывает именно эта «специальная» тест-система. Непонятно, насколько те антитела, которые выявляются после вакцинации, способны нейтрализовать сам вирус SARS-CoV-2.