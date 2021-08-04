Молодого мужчину экстренно госпитализировали в НМИЦ им. Алмазова 30 июля. Как рассказали в центре, ранее у него внезапно появились острые боли в спине и кровохарканье — в тяжелом состоянии его сначала доставили в Псковскую областную больницу, там связались с петербургскими врачами и решили, что необходима срочная МСКТ-аортография. Она показала: у пациента разрыв аневризмы грудного отдела аорты. Нужна была срочная операция — без нее, как говорят врачи, 100-процентная летальность. На помощь пришла санитарная авиация, доставившая сложного пациента в Центр Алмазова. По мнению специалистов, причиной формирования аневризмы могла стать операция 25-летней давности.

«Из анамнеза известно, что у пациента в 6 лет был диагностирован врожденный порок — коарктация аорты (сужение просвета аорты — прим. ред.), по поводу которой ему была выполнена эндоваскулярная операция (баллонная ангиопластика). В дальнейшем пациент у врачей не наблюдался», — сообщили в НМИЦ им. Алмазова.

Несмотря на большую кровопотерю, пациента удалось спасти с помощью малоинвазивного щадящего метода — на операцию у специалистов центра ушло всего 40 минут. За это время команда сосудистых хирургов под руководством заведующего научно-исследовательским отделом сосудистой и интервенционной хирургии Михаила Чернявского выполнила эндопротезирование грудного отдела аорты через небольшой разрез в правой паховой области — длиной всего 3 сантиметра. Разорванный участок быстро изолировали, остановив кровотечение. А уже спустя сутки пациента перевели из реанимации в палату. Как говорят в центре, мужчине еще предстоит непростой период восстановления, но угроза жизни миновала.