В нынешней истории с пандемией врачи ценой своих жизней смогли доказать, что они замечательные. Когда мир не знал, что происходит, когда в Италии и Испании нарастала смертность, наши врачи, практически с голыми руками, шли на бой с болезнью. Люди отдавали свою жизнь. И сейчас народ говорит, что они герои. Отношение к медикам изменилось, хотя уже сейчас есть около 50 жалоб на неправильное лечение ковида. В советское время истории с пандемией могло и не случиться. Тогда существовало отделение национальное безопасности при здравоохранении, которое отвечало за кадровым и материальным обеспечением и отслеживало, в первую очередь, инфекционные болезни.

Нам важно воссоздать сегодня то, что было хорошим в советской системе.

Нельзя к здравоохранению относиться как к вторичной области. От нас зависит многое. При этом финансирование медицины до пандемии было 3,6 процентов от ВВП. По этому показателю можно сравнивать здравоохранение в разных странах. И далеко не в нашу пользу. В среднем по миру финансирование составляет 9-10 процентов от ВВП. И мы не раз говорили руководству страны, если вы хотите, чтобы мы лечили также, дайте нам половину того, что они имеют. А из того, что у нас есть и того, что мы сделали — я не знаю лучше здравоохранения в мире, чем российское, если говорить о коэффициенте полезности. Сейчас финансирование поднялось до 4 процентов ВВП, но на 2022 год опять запланировано снижение до 3,6 процентов. Я хочу спросить у тех, кто планирует финансы: «Разве так можно?»