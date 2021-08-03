«Очень часто люди опасаются, что прививка может привести к осложнениям или что человек сам после прививки станет источником заражения. Отвечаю: человек не может стать источником распространения вируса из-за вакцинации. Это просто невозможно, так как вакцина не содержит живого вируса», — написала заместитель председателя комитета СовФеда по социальной политике и педиатр с 34-летним стажем Татьяна Кусайко в своем телеграм-канале.

Однако она напомнила, что никакая прививка не защищает самого вакцининированного на 100% от заболевания, а только может облегчить течение болезни и снизить риск осложнений. По словам сенатора, не исключены и поствакцинальные реакции, которые быстро проходят — чаще это повышение температуры, состояние слабости, боль в месте инъекции.

Ранее генетик Дмитрий Прусс, комментируя результаты исследования израильских ученых, рассказал, кто чаще попадает в больницу после прививки от коронавируса. К примеру, каждый четвертый болен раком (среди группы с тяжелым исходом — каждый третий) или страдал сердечной недостаточностью (среди группы с тяжелым исходом — каждый третий), а у каждого третьего были проблемы с функцией почек.

Напомним, в Петербурге ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы обслуживания. С октября бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, рестораны и кафе, компании по доставке продуктов питания, салоны красоты, парикмахерские и бани смогут работать, если у не менее 80% их сотрудников будет документ или о введении хотя бы одной дозы вакцины, или о перенесенном за последние полгода ковиде. С 15 октября такое условие вводится для магазинов, туристических и экскурсионных компаний, гостиниц, общественного транспорта и такси, тех, кто оказывает бытовые услуги, а также педагогов, медиков и социальных работников.