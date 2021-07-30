Ученые Медицинской школы Перельмана университета Пенсильвании открыли новую методику похудения. Во время опытов исследователи обнаружили белок, который при помощи сальных желез поможет быстро избавиться от лишнего веса. Результаты опубликованы в научном журнале
Любопытно, что свое открытие американские ученые сделали совершенно случайно. Специалисты изучали белки иммунной системы, связанные с развитием аллергии — они хотели найти молекулы, которые отвечают за аллергическую реакцию и могут управлять реакцией организма на инсулин.
Эксперимент проводили на грызунах. Во время одного из этапов исследователей привлек белок TSLP.
Справка
Белок TSLP активирует иммунную систему при повреждениях кожи. Он играет важную роль в настройке иммунитета, но если уровень TSLP хронически повышен, то это может привести к аутоиммунным аллергическим реакциям и даже вызвать астму.
Этот белок может не только подавлять аллергию, но и предотвратить развитие диабета второго типа (эксперимент на мышах показал хороший результат, все грызуны страдали от ожирения). Также выяснилось, что белок способен не только снизить невосприимчивость к инсулину, но и помочь избавиться от лишнего веса.
Так, всего за месяц мыши похудели в 2 раза — их вес был 45 г, а через 30 дней уменьшился до 25 г. Тогда ученые решили уделить белку пристальное внимание. Выяснилось, что он воздействовал не на мозг грызунов или их жировые отложения, а на сальные железы в их коже. TSLP резко повышал активность себоцитов — клеток, вырабатывающих кожный жир, которые заставляли организм мышей постоянно транспортировать липиды из жировых отложений в сальные железы. За счет этого мыши быстро худели.
Эксперимент не завершен: ученые планируют продолжать исследование, чтобы выяснить, сможет ли такой метод помочь похудеть человеку.
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