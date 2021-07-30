Ученые Медицинской школы Перельмана университета Пенсильвании открыли новую методику похудения. Во время опытов исследователи обнаружили белок, который при помощи сальных желез поможет быстро избавиться от лишнего веса. Результаты опубликованы в научном журнале Science . Это первый в мире способ похудения, в котором задействованы белки иммунной системы, а не гормоны.

Любопытно, что свое открытие американские ученые сделали совершенно случайно. Специалисты изучали белки иммунной системы, связанные с развитием аллергии — они хотели найти молекулы, которые отвечают за аллергическую реакцию и могут управлять реакцией организма на инсулин.