- Если водитель проходит освидетельствование, а потом происходит ДТП, при котором выясняется, что были проблемы со здоровьем, то какие могут быть последствия?

- Давайте посмотрим на другие сферы транспорта, где уже есть какая-то статистика. Например, на железной дороге каждый год несколько человек умирает на рабочем месте при том, что все работники, в том числе, машинисты проходят обязательный медосмотр. Риски таких инцидентов остаются всегда, но после того, как были внедрены системы глубокого кардиологического обследования, удалось существенно снизить количество подобных случаев. Так и здесь — если произошло ДТП, сразу изымает документация о том, как водитель проходил медосмотры. За счет использования новых технологий будет создана электронная база, которая позволит быстро выяснить связана ли причина конкретного ДТП со здоровьем водителя. И если окажется, что связана, то в будущем мы сможем больше внимания обращать на некоторые факторы и корректировать методику, чтобы снизить количество происшествий.

Вообще, выявлять системные параметры здоровья работников начали не сегодня. Еще в 1913 году Союз страховщиков России выпускал открытки, в которых говорилось о том, что пик травматизма на производстве приходился на понедельник и пятницу, а со вторника по четверг отмечалось снижение. С чем связана такая закономерность? В понедельник — с употреблением алкоголя накануне, а в пятницу — с нарастающим утомлением. С помощью современных приборов контролировать здоровье работников намного проще, согласитесь.

- Но для работы водителей важны не только медицинские показатели, но и степень усталости, например…

- В этом как раз сложность профессиональной медицины, потому что надо оценивать не только состояние здоровья, но и профпригодность, способность работать. И здесь необходимо искать компромисс. Некоторые задачи, которые напрямую с медициной не связаны, сейчас решает Минтранс, в частности, это установка мониторов усталости и средств контроля психофизиологического состояния водителей. Но они плохо поддаются нормированию, поэтому чаще всего по ним нельзя принимать юридически значимые решения о пригодности или непригодности работника. В ряде особо опасных сфер — например, в ядерной энергетике — такие решения принимаются, но это закреплено федеральным законодательством и есть соответствующие нормативные документы Минздрава.

- Где работник сможет проходить обследование?

- Сейчас чаще всего действует линейная схема организации медосмотров. Что это значит? Когда крупное транспортное предприятие, например, таксопарк заключает договор с медицинской организацией или получает лицензию на свой медицинский кабинет. Но такая схема не идеальна — у нас большое количество дальнобойщиков, они находятся в пути несколько дней и должны постоянно проходить медосмотры. И транспортному предприятию, находящемуся, например, в Ростове, придется заключать договоры с медорганизациями в различных населенных пунктах, которые расположены по маршруту следования к Калининграду и любому другому пункту назначения в стране. Мы видим несколько путей решения этой проблемы. Первый — установка в машине мобильных комплексов, терминалов. Второй — создание сети диагностических центров на заправках, парковках и других точках, непосредственно связанных с водителями. При этом необходима сертификация самого комплекса, а у водителя должна быть возможность идентифицировать себя с помощью СНИЛС или другому документу. Должны быть созданы сети для передачи информации. Пока вопросы организации таких проектов на трассах еще не решены. Но я считаю, что проблема требует скорейшего решения, так как работа на транспорте — это область повышенного риска.