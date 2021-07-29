Сейчас дистанционные медицинские осмотры вообще отсутствуют в нормативной базе. Если Госдума примет законопроект, появится такая опция, как «проведение медицинских осмотров с использованием дистанционных медицинских комплексов». Это позволит узаконить их использование, а также, по расчетам Минздрава, на 20 процентов снизить аварийность на дорогах. Главный специалист-профпатолог Минздрава Игорь Бухтияров рассказал «Доктору Питеру» о том, насколько реально применять новые технологии в транспортной отрасли и какие вопросы еще только предстоит решить.
Игорь Бухтияров
Профпатология
Главный специалист-профпатолог Минздрава
- Какие параметры состояния здоровья реально можно оценить с помощью систем медицинского контроля?
- Есть параметры, которые точно можно проверить и проконтролировать дистанционно — это частота сердечных сокращений, артериальное давление, пульс, показатели наличия алкоголя и некоторых наркотиков в крови по выдыхаемому воздуху. Но есть ряд предложений, которые пока не прошли научного подтверждения и экспертизы. Например, оценка приема наркотиков по состоянию зрачков. Такая методика применялась на предприятиях по разработке химического оружия, но оценка в данном случае зависит от световой обстановки, адаптации глаза и т.д., да и действует только на один класс химических веществ. Есть еще ряд подобных моментов.
Но, на мой взгляд, сейчас главное — это ввести достаточно твердый и стандартизированный подход к средствам дистанционного мониторирования, чтобы они при регистрации в Росздравнадзоре соответствовали определенным требования по комплектации, точности измерения, погрешности. Сейчас это соблюдается далеко не везде.
- Но ведь даже измерение артериального давления электронными тонометрами долгое время не признавалось врачами?
– Пора признать, что не только в домашних условиях, но и в медицинских учреждениях сегодня практически все врачи пользуются автоматизированными приборами для измерения артериального давления и давно отказались от «стрелочных» тонометров. Хотя действительно еще несколько лет назад была бурная дискуссия о новых устройствах, которые на электронном табло показывают верхнее, нижнее артериальное давление и пульс. Но все поняли, что это объективные показатели, а оцифрованные данные можно сохранить и передать. Кроме того, это устраняет человеческий фактор на момент измерения. И первый опыт внедрения таких систем в рабочих коллективах показал, что при первичном использовании электронного тонометра при проведении предсменного осмотра, 25–30% работников формально должны были быть не допущены к работе из-за существенного повышения артериального давления и пульса.
На примере измерения давления мы видим, что телемедицина положительно себя зарекомендовала. Поэтому мы и хотим масштабировать опыт пилотных проектов, и предложить всем транспортным предприятиям проводить медосмотры с помощью телемедицины.
- Почему выбрана именно транспортная отрасль?
- Потому что в ней упущенное заболевание напрямую влияет на повышенный риск возникновения аварии на дороге.
- Какие-то предприятия уже проводят телемедицинские осмотры работников?
- Да, есть крупные компании, например, Мосгортранс — они используют дистанционные технологии в рамках действующего правового поля.
- Как это происходит на практике?
- Есть медицинские комплексы, которые имеют лицензию как дистанционные комплексы мониторирования, и в них проводятся медосмотры. Но при них параллельно работает медицинский персонал — фельдшер или врач, сейчас без этого никак. А когда будут приняты наши законодательные инициативы по телемедицине для водителей, медработников можно будет привлекать только для принятия решений в случае отклонения медицинских показателей работника от нормативов.
- Если водитель проходит освидетельствование, а потом происходит ДТП, при котором выясняется, что были проблемы со здоровьем, то какие могут быть последствия?
- Давайте посмотрим на другие сферы транспорта, где уже есть какая-то статистика. Например, на железной дороге каждый год несколько человек умирает на рабочем месте при том, что все работники, в том числе, машинисты проходят обязательный медосмотр. Риски таких инцидентов остаются всегда, но после того, как были внедрены системы глубокого кардиологического обследования, удалось существенно снизить количество подобных случаев. Так и здесь — если произошло ДТП, сразу изымает документация о том, как водитель проходил медосмотры. За счет использования новых технологий будет создана электронная база, которая позволит быстро выяснить связана ли причина конкретного ДТП со здоровьем водителя. И если окажется, что связана, то в будущем мы сможем больше внимания обращать на некоторые факторы и корректировать методику, чтобы снизить количество происшествий.
Вообще, выявлять системные параметры здоровья работников начали не сегодня. Еще в 1913 году Союз страховщиков России выпускал открытки, в которых говорилось о том, что пик травматизма на производстве приходился на понедельник и пятницу, а со вторника по четверг отмечалось снижение. С чем связана такая закономерность? В понедельник — с употреблением алкоголя накануне, а в пятницу — с нарастающим утомлением. С помощью современных приборов контролировать здоровье работников намного проще, согласитесь.
- Но для работы водителей важны не только медицинские показатели, но и степень усталости, например…
- В этом как раз сложность профессиональной медицины, потому что надо оценивать не только состояние здоровья, но и профпригодность, способность работать. И здесь необходимо искать компромисс. Некоторые задачи, которые напрямую с медициной не связаны, сейчас решает Минтранс, в частности, это установка мониторов усталости и средств контроля психофизиологического состояния водителей. Но они плохо поддаются нормированию, поэтому чаще всего по ним нельзя принимать юридически значимые решения о пригодности или непригодности работника. В ряде особо опасных сфер — например, в ядерной энергетике — такие решения принимаются, но это закреплено федеральным законодательством и есть соответствующие нормативные документы Минздрава.
- Где работник сможет проходить обследование?
- Сейчас чаще всего действует линейная схема организации медосмотров. Что это значит? Когда крупное транспортное предприятие, например, таксопарк заключает договор с медицинской организацией или получает лицензию на свой медицинский кабинет. Но такая схема не идеальна — у нас большое количество дальнобойщиков, они находятся в пути несколько дней и должны постоянно проходить медосмотры. И транспортному предприятию, находящемуся, например, в Ростове, придется заключать договоры с медорганизациями в различных населенных пунктах, которые расположены по маршруту следования к Калининграду и любому другому пункту назначения в стране. Мы видим несколько путей решения этой проблемы. Первый — установка в машине мобильных комплексов, терминалов. Второй — создание сети диагностических центров на заправках, парковках и других точках, непосредственно связанных с водителями. При этом необходима сертификация самого комплекса, а у водителя должна быть возможность идентифицировать себя с помощью СНИЛС или другому документу. Должны быть созданы сети для передачи информации. Пока вопросы организации таких проектов на трассах еще не решены. Но я считаю, что проблема требует скорейшего решения, так как работа на транспорте — это область повышенного риска.
Комментарии2