Были изучены данные 14 тысяч человек, которые уже перенесли сердечный приступ или инсульт, а также добавлены результаты еще 12 исследований. Общая выборка составила почти полусотню тысяч человек.

Оказалось, что риск развития повторных сердечно-сосудистых катастроф у тех пациентов кардиологов, кто употребляет от 6 до 8 граммов алкоголя в день (от 42 до 56 граммов в неделю), снижается на 27% по сравнению с сердечниками-трезвенниками.

Но если употреблять еще меньше — всего 6 граммов алкоголя в день (это 300 мл вина или чуть больше бутылки пива в неделю), польза от него увеличивается почти вдвое — риск повторного сердечного приступа, инсульта или стенокардии оказался на 50% ниже, чем у тех, кто вообще не пьет спиртное.