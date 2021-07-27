Если вы пациент кардиолога, употребление небольшого количества алкоголя снижает риск повторного сердечного приступа, инсульта, стенокардии или ранней смерти. Но тут важно понимать, о какой допустимой дозе алкоголя в день или в неделю идет речь. Исследователи Университетского колледжа Лондона задались этим вопросом. Результаты исследования
Уточняется, что его данные применимы к людям, у которых уже произошел какой-то сбой, связанный со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Исследователи обнаружили, что если такие пациенты не исключат алкоголь, а продолжат употреблять его в очень малых дозах, то это может иметь свои плюсы.
Какое количество алкоголя можно употреблять сердечникам в терапевтических дозах
Были изучены данные 14 тысяч человек, которые уже перенесли сердечный приступ или инсульт, а также добавлены результаты еще 12 исследований. Общая выборка составила почти полусотню тысяч человек.
Оказалось, что риск развития повторных сердечно-сосудистых катастроф у тех пациентов кардиологов, кто употребляет от 6 до 8 граммов алкоголя в день (от 42 до 56 граммов в неделю), снижается на 27% по сравнению с сердечниками-трезвенниками.
Но если употреблять еще меньше — всего 6 граммов алкоголя в день (это 300 мл вина или чуть больше бутылки пива в неделю), польза от него увеличивается почти вдвое — риск повторного сердечного приступа, инсульта или стенокардии оказался на 50% ниже, чем у тех, кто вообще не пьет спиртное.
В целом ученые выяснили, что максимально допустимой дозой можно назвать 105 граммов алкоголя раз в неделю (15 граммов в день). Это эквивалентно бутылке вина или трем бутылкам пива средней крепости в неделю. Превышение же нормы связано с резким ростом риска появления проблем с сердцем.
Ученые отмечают, что в новом исследовании речь идет о дозе алкоголя намного меньшей, чем
- Наши результаты показывают, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможно, не нужно отказываться от употребления алкоголя, чтобы предотвратить дополнительные сердечные приступы, инсульты или стенокардию, но дозы должны быть очень небольшими, — сказал автор исследования Чэнги Дин из Университетского колледжа Лондона.
По его словам, это открытие применимо не ко всем, поскольку употребление алкоголя повышает риск развития цирроза, туберкулеза и рака. В этом случае безопасная доза алкоголя должна равняться нулю.
Исследователи также отмечают, что их выводы основаны не на прямых наблюдениях, а на математической обработке данных. Так что лучше на этот счет все же посоветоваться со своим лечащим врачом — в каждом правиле может быть исключение, и может случиться, что исключение — это именно вы.
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