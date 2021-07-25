Медицина близка к победе над раком шейки матки. Пока он на четвертом месте по распространенности среди женщин — в мире ежегодно заболевают более 570 тысяч человек. Об этом
Рак легких тоже можно победить, если полностью отказаться от курения. По подсчетам специалистов ВОЗ, 90% злокачественных опухолей легких связаны именно с табаком. При этом, вейпы и легкие сигареты (с дырочками в фильтре) не исключение — они тоже вносят свой вклад в статистику онкозаболеваемости. Специалисты считают, что нужны государственные программы по отказу от курения, повышение налогов для производителей табачных изделий и запрет на курение в общественных местах.
Есть возможность «забыть» и о раке печени, но для это нужно меньше пить. По данным ВОЗ, более 740 тысяч случаев заболевания раком в 2020 году были связаны с алкоголем. Сюда входит не только рак печени (154 тыс. случаев), но и пищевода (189 тыс.), ротовой полости, толстой кишки. Кроме того, виноваты в развитии рака печени также вирусные гепатиты — у около 70% пациентов находят вирус гепатита В, прививка от которого в России входит в Нацкалендарь. Как отмечают эксперты, вакцинация вместе со снижением употребления спиртного и своевременными скринингами поможет в перспективе справиться с раком печени.
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