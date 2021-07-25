Медицина близка к победе над раком шейки матки. Пока он на четвертом месте по распространенности среди женщин — в мире ежегодно заболевают более 570 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович. В то же время против его возбудителя — вируса папилломы человека (ВПЧ) уже существует прививка, которую делают девочкам в 12-13 лет. Массовую вакцинацию подростков от ВПЧ начали в Австралии — там за 10 лет вдвое снизилась выявляемость предраковых патологий и рака шейки матки у женщин 18-24 лет. Сейчас вакцинация от ВПЧ входит в нацкалендари 98 государств. Кроме прививки, нужны также регулярные обследования женщин — выявленный на ранней стадии этот вид рака успешно лечится.