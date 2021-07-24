Для более быстрого восстановления после болезни назначают тип питания, который в советское время назывался «диетой первого и второго стола». Как рассказал «АиФ» президент Научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лабезник, это максимально щадящее питание — отварные и протёртые блюда, овощи и котлеты, приготовленные на пару, чуть подсушенный хлеб.

Кроме того, органы ЖКТ поражает не только сама коронавирусная инфекция, но и большое количество принимаемых во время болезни лекарств. По словам врача, они убивают микрофлору кишечника, и после болезни у многих «развивается тяжелейший дисбиоз и колит (воспаление слизистой кишечника). Именно поэтому переболевшим не стоит забывать о про- и пребиотиках.

- Пробиотики — это микроорганизмы, которые можно купить либо в аптеке, либо в магазине (они содержатся в йогурте, кефире, просто­кваше и т. д.). Пробиотики не приживаются в организме, но помогают нашим собственным бактериям, когда их не хватает, переваривать пищу. Принимать их обычно приходится длительно, до полного выздоровления. Пребиотики — это вещества, которые кормят наши собственные бактерии. К ним относится любая качественная и натуральная пища. Кстати, эти рекомендации подходят не только людям, перенёсшим коронавирус, но и всем нам, — сказал Леонид Лабезник.