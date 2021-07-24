Для более быстрого восстановления после болезни назначают тип питания, который в советское время назывался «диетой первого и второго стола». Как
Кроме того, органы ЖКТ поражает не только сама коронавирусная инфекция, но и большое количество принимаемых во время болезни лекарств. По словам врача, они убивают микрофлору кишечника, и после болезни у многих «развивается тяжелейший дисбиоз и колит (воспаление слизистой кишечника). Именно поэтому переболевшим не стоит забывать о про- и пребиотиках.
- Пробиотики — это микроорганизмы, которые можно купить либо в аптеке, либо в магазине (они содержатся в йогурте, кефире, простокваше и т. д.). Пробиотики не приживаются в организме, но помогают нашим собственным бактериям, когда их не хватает, переваривать пищу. Принимать их обычно приходится длительно, до полного выздоровления. Пребиотики — это вещества, которые кормят наши собственные бактерии. К ним относится любая качественная и натуральная пища. Кстати, эти рекомендации подходят не только людям, перенёсшим коронавирус, но и всем нам, — сказал Леонид Лабезник.
Как писал «Доктор Питер», среди запрещённых в диете «стол №1» называются капуста, лук и чеснок, редиска, шпинат и щавель, грибы и сырые яйца, мясные, грибные, рыбные отвары, чёрный хлеб, сдобная выпечка, бобы, горох, чечевица, фасоль и пшено.
В качестве мощного натурального пребиотика петербургский микробиолог Александр Суворов рекомендовал груши — они лидируют по содержанию инулина. Это вещество из группы полисахаридов при попадании в желудочно-кишечный тракт человека становится пищей для лакто- и бифидобактерий, обеспечивая их воспроизводство. Еще один фрукт, который может быть естественным пре- и пробиотиком в «одном флаконе», — это яблоко. По словам микробиолога, наши бактерии в кишечнике любят пищевые волокна, которых много в овощах и фруктах. Но больше по вкусу им придутся не сырые овощи и фрукты, а вареные — в таком виде им легче их переварить.
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