Восстанавливаем микрофлору и убираем тяжесть в животе: диетологи назвали 6 продуктов, богатых пробиотиками

Еда на нашем столе может не только стать причиной дискомфорта и тяжести в животе, но и, наоборот, улучшить самочувствие. Часто проблемы с пищеварением связаны с нарушением микрофлоры кишечника – например, из-за приема лекарств и перенесенных инфекций. Диетологи назвали 6 продуктов – источников полезных пробиотиков, которые помогут восстановить микрофлору и наладить работу ЖКТ.

Пробиотики – живые бактерии, которые есть в определенных продуктах или биологически активных добавках. Полезные бактерии, которые мы получаем вместе с едой, могут улучшать состав и биологическую активность микрофлоры кишечника, а также подавлять условно патогенные бактерии, обитающие в ЖКТ.

Симптомы дисбиоза: дискомфорт, тяжесть в животе и вздутие, нарушение стула, слабость.

В Роспотребнадзоре назвали продукты, в которых больше всего пробиотиков.

Йогурт

Йогурт – один из лучших источников молочнокислых и бифидобактерий. Этот продукт подойдет даже тем, кто страдает непереносимостью лактозы - бактерии превращают часть лактозы в молочную кислоту, хорошо снижая содержание вещества в конечном продукте. Но не во всех йогуртах можно найти живые бактерии – после термической обработки они погибают. Поэтому перед покупкой специалисты советуют внимательно читать этикетки – выбирать лучше с живой культурой и без добавленного сахара.

Кефир

Этот кисломолочный напиток делают, добавляя в молоко кефирные «грибки» - по сути, это симбиоз нескольких видов микроорганизмов (молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей). По словам диетологов, продукт полезен не только для восстановления микрофлоры кишечника, но и для костей. Как и йогурт, кефир обычно подходит для страдающих непереносимостью лактозы.

Квашеная капуста

Это любимое многими блюдо получают с помощью так называемого ферментативного брожения. В процессе ферментации с участием молочнокислых бактерий состав продукта буквально меняется, становится более полезным – в нем синтезируются новые витамины, биологически активные вещества. Помимо пробиотиков, квашеная капуста богата клетчаткой, витаминами группы В, С и К. В ней есть натрий, железо и марганец. Однако, если вы купили капусту на основе уксусного маринада, то пробиотики там можно не искать, предупреждают специалисты.

Кимчи

Кимчи - острые корейские квашеные овощи, чаще всего пекинская капуста. Это блюдо также готовится путем ферментации с использованием смеси специй - красного перца, чеснока, имбиря, зеленого лука и соли. В кимчи присутствуют разные виды молочнокислых бактерий – например, Lactobacillus kimchii. Блюдо, приготовленное из пекинской капусты, богато витамином К, рибофлавином (витамин В2) и железом.

Соленые огурцы

Соления тоже относятся к ферментативным продуктам. Огурцы оставляют при засолке для брожения в течение некоторого времени, используя естественно присутствующие в них молочнокислые бактерии. Такая традиционная русская закуска – хороший источник пробиотиоков и витамина К, необходимого для свертываемости крови. Однако увлекаться ими не стоит – в них много соли. А если будете при приготовлении добавлять уксус, то останетесь без живых полезных бактерий – он их просто убьет.

Сыр

Хотя большинство видов сыра ферментируются, это не означает, что все они содержат пробиотики. Важно искать живые активные культуры на этикетках продуктов. По словам специалистов, полезные бактерии выдерживают процесс старения в некоторых сортах, включая гауду, моцареллу, чеддер. Кроме того, сыр – хороший источник белка, кальция, витамина B12, фосфора и селена.

© Доктор Питер