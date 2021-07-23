Участники эксперимента сообщали, сколько времени в неделю они проводили, катаясь на велосипеде. Во втором опросе, уточняли, изменилось ли оно, продолжают ли они заниматься велоспортом. Оценивали также состояние здоровья больных.

1673 человека с момента старта наблюдений скончались. Но среди них доля людей, которые ездили на велосипеде постоянно, была значительно ниже тех, кто не катался вообще.

«Нам удалось установить, что езда связана с более низким риском смертности от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, среди людей с диабетом», — приходит к выводу один из авторов исследования доктор философии Университета Южной Дании Матиас Рид-Ларсен.

При этом те, кто занимался велоспортом на протяжении минимум пяти лет, повышали свои шансы жить дольше — минимум на 35 процентов.