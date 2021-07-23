В исследовании участвовали 7459 пациентов с установленным диагнозом диабет. У всех «подопытных» был разный уровнем физической активности. Сотрудники Центра исследований физической активности Копенгагена совместно с коллегами из Университета Южной Дании и больницы Биспебьерг и Фредериксберг смогли установить, что катание на велосипеде снижает риск ранней смерти на 24 процента. Если же ездить постоянно в течение пяти лет, то вероятность умереть уменьшится на 35 процентов!
«В исследовании участвовали анкеты людей из десяти стран Западной Европы, — уточнили ученые в медицинском журнале
Участники эксперимента сообщали, сколько времени в неделю они проводили, катаясь на велосипеде. Во втором опросе, уточняли, изменилось ли оно, продолжают ли они заниматься велоспортом. Оценивали также состояние здоровья больных.
1673 человека с момента старта наблюдений скончались. Но среди них доля людей, которые ездили на велосипеде постоянно, была значительно ниже тех, кто не катался вообще.
«Нам удалось установить, что езда связана с более низким риском смертности от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, среди людей с диабетом», — приходит к выводу один из авторов исследования доктор философии Университета Южной Дании Матиас Рид-Ларсен.
При этом те, кто занимался велоспортом на протяжении минимум пяти лет, повышали свои шансы жить дольше — минимум на 35 процентов.
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