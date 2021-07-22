- Действительно, появление антител — ожидаемое следствие проведенной вакцинации. Иммунная система реагирует на попадание в организм компонентов вакцины и запускает синтез антител, присутствие которых и обеспечит дальнейшую защиту от коронавирусной инфекции, — говорит Ольга Малиновская, руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

По словам эксперта, защитные антитела формируются примерно у 90% привитых, а у каждого десятого они могут отсутствовать.

- Это необязательно означает, что вакцина не сработала, — отмечает Ольга Малиновская. — В организме существует несколько систем защиты и одна из них — клеточный иммунитет, который также помогает бороться с инфекцией.