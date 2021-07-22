В России к середине июля 2021 года полностью — двумя дозами — вакцинировано 22,6 млн человек. Это примерно 16% жителей страны. Один из самых популярных вопросов, который возникает у тех, кто уже привился, или только собирается прививаться: «Что будет, если антитела после прививки не появятся?»
Ольга Малиновская
Врач клинической лабораторной диагностики
- Действительно, появление антител — ожидаемое следствие проведенной вакцинации. Иммунная система реагирует на попадание в организм компонентов вакцины и запускает синтез антител, присутствие которых и обеспечит дальнейшую защиту от коронавирусной инфекции, — говорит Ольга Малиновская, руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
По словам эксперта, защитные антитела формируются примерно у 90% привитых, а у каждого десятого они могут отсутствовать.
- Это необязательно означает, что вакцина не сработала, — отмечает Ольга Малиновская. — В организме существует несколько систем защиты и одна из них — клеточный иммунитет, который также помогает бороться с инфекцией.
Две ошибки делающего тест на антитела после прививки
Тест выбран неправильно
- Причина, по которой не удается обнаружить антитела после вакцинации — неправильно выбранный тест, — говорит врач. — Необходимо сдавать анализ на выявление антител к S-белку коронавируса, а не к какому-либо другому, например, к N-белку, — говорит эксперт.
Тест сделан слишком рано
- В некоторых случаях, особенно у пожилых людей, выработка антител идет медленно, а потому через рекомендованные 42 дня после первой прививки они могут еще отсутствовать. Лучше подождать еще пару недель и провести исследование повторно, — советует Ольга Малиновская.
А если вы все сделали верно, но антител нет?
Прививка может вовсе не дать никакой защиты, признает эксперт. Это происходит в очень редких случаях (у 1-2% привитых).
- Такое явление больше характерно для пожилых людей, но может наблюдаться и у любого из нас. Это особенность организма, с которой ничего не поделаешь, — отмечает доктор.
Отметим, что на сегодняшний момент нет достоверных научных данных о том, какой уровень антител достаточен для обеспечения защиты от заражения коронавирусом, а какой считается низким. Исследования в этой области только ведутся.
- Нет доказательств того факта, что именно большая концентрация антител гарантирует защиту от заражения, а низкий титр обязательно приведет к инфицированию, — признает Ольга Малиновская.
О защищающем уровне антител говорят лишь сами производители конкретных тестов. Эти цифры сейчас есть.
Пока самой объективной можно назвать оценку уровня антител в динамике — относительно предыдущих значений. Но узнавать, падает уровень антител или нет, нужно в одной и той же лаборатории одним и тем же методом. Сравнивать значения разных методов нельзя.
Согласно рекомендациям Минздрава, касающимся вакцинации, делать анализ на антитела перед прививкой не нужно, а ревакцинация рекомендована через полгода после введения второй дозы вакцины или перенесенного заболевания.
- Несмотря на то, что прививка не обеспечивает стопроцентную гарантию от ковида, она значительно снижает шансы заразиться и перенести болезнь в тяжелой форме. Вакцинация не сегодняшний момент остается единственным способом, который защищает от болезни, — говорит эксперт.
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