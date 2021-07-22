У малых подковоносных летучих мышей, которые обитают на территории Великобритании, ученые обнаружили неизвестный ранее сарбековирус RhGB01. Инфекцию зафиксировали в Сомерсете, Монмутшире и Уэльсе. Результаты исследования опубликованы в журнале
Исследование проводили ученые из Университета Восточной Англии. Они собирали фекалии десятков мелких летучих мышей, затем провели секвенирование генома, и в одном из 53 образцов нашли новый вирус.
Обнаруженный вирус содержит 10 кодирующих генов, тогда как SARS-CoV и SARS-CoV-2 — 11 кодирующих генов с включением белка ORF8. Новый сарбековирус относится к подгруппе SARS-CoV — этот вирус вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, и к SARS-CoV-2, из-за которого началась пандемия в 2020 году.
Ученые считают, что обнаруженная инфекция пока не может передаваться людям, так как она несовместима с клетками человеческого организма. Однако исследователи предупреждают, что все может измениться в ближайшем будущем. Новый сарбековирус, как и СOVID-19, способен видоизменяться, мутировать. По мнению ученых, любая летучая мышь, которая будет переносчиком, может стать «настоящим котлом для мутаций». Ведь с ковидом так и получилось.
Исследователи также обеспокоены тем, что сарбековирус RhGB01 может соединиться с новым COVID-19. Если животное с RhGB01 заразится SARS-CoV-2, есть риск, что начнут появляться гибриды этих вирусов. А в результате может появиться новый, который будет заражать и людей.
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