У малых подковоносных летучих мышей, которые обитают на территории Великобритании, ученые обнаружили неизвестный ранее сарбековирус RhGB01. Инфекцию зафиксировали в Сомерсете, Монмутшире и Уэльсе. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports .

Исследование проводили ученые из Университета Восточной Англии. Они собирали фекалии десятков мелких летучих мышей, затем провели секвенирование генома, и в одном из 53 образцов нашли новый вирус.