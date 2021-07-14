В настоящее время обнаружено семь вариантов коронавируса, включая Лямбда, которые ВОЗ классифицирует как «представляющие интерес варианты». Это означает, что известные генетические изменения способны влиять на трансмиссивность, тяжесть заболевания и ускользание от иммунитета.

Еще четыре — Альфа, Бета, Гамма и Дельта — обозначены как «варианты, вызывающие беспокойство», и считаются более серьезной угрозой. Они не только легче передаются, но и труднее поддаются лечению и могут привести к более серьезным последствиями для здоровья.

Эпсилон-штамм, по версии ВОЗ, не вызывает ни интереса, ни беспокойства.

Все новые варианты коронавируса названы по буквам греческого алфавита, чтобы избежать привязки к стране их происхождения.