В настоящее время обнаружено семь вариантов коронавируса, включая Лямбда, которые ВОЗ классифицирует как «представляющие интерес варианты». Это означает, что известные генетические изменения способны влиять на трансмиссивность, тяжесть заболевания и ускользание от иммунитета.
Еще четыре — Альфа, Бета, Гамма и Дельта — обозначены как «варианты, вызывающие беспокойство», и считаются более серьезной угрозой. Они не только легче передаются, но и труднее поддаются лечению и могут привести к более серьезным последствиями для здоровья.
Эпсилон-штамм, по версии ВОЗ, не вызывает ни интереса, ни беспокойства.
Все новые варианты коронавируса названы по буквам греческого алфавита, чтобы избежать привязки к стране их происхождения.
Самый злой вариант?
Лямбду впервые обнаружили в Перу в августе 2020 года. Как утверждают перуанские власти, она заместила собой большую часть штаммов. Лямбда передвигается по миру довольно быстро, и уже обнаружена в Чили (здесь она составляет треть всех заражений), США, Германии, Мексике, Аргентине, Эквадоре, Испании, Израиле, Колумбии, Франции, Италии, Швейцарии, Египте, Великобритании, Бразилии, Канаде, Польше, Дании, Бельгии, Нидерландах, Арубе, Португалии, Австралии, Кюрасао, Чехии, Турции.
Лямбда рассматривается, как штамм, обладающий не только повышенной трансмиссивностью, но и способностью вызывать более тяжелое течение COVID-19 с высоким уровнем смертности. Но официального подтверждения этому пока нет.
По мнению российского иммунолога Владислава Жемчугова, Лямбда может стать самой «злой» из всех выявленных мутаций SARS-CoV-2. Штамм более приспособлен, более устойчив, более заразен, способен очень быстро распространяться по миру, считает врач, поэтому он будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался.
Симптомы у Лямбды мало отличаются от других симптомов коронавируса: это высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.
«Вариант Лямбда имеет по крайней мере семь значительных мутаций в шиповом белке (для сравнения, вариант Дельта имеет всего три), которые могут иметь ряд последствий, включая возможность повышенной трансмиссивности и повышенной устойчивости к антителам, созданных либо в результате естественной инфекции, либо вакцинации», — рассказывает профессор Александр Кухарчук, врач, работающий в ковидной клинике в Мумбаи.
По мнению профессора, возможность появления новых вариантов, способных обойти иммунитет, полученный в результате вакцинации, означает, что могут возникнуть новые волны инфекций даже в группах населения, которые, как считалось, были близки к коллективному иммунитету. Это то, что сейчас происходит во многих странах Европы, особенно в Великобритании. За последние недели в нескольких странах резко выросло число случаев заболевания.
Но насколько это угроза реальна? GISAID, публикующий информацию обо всех известных случаях по каждому штамму COVID-19, упоминает о чуть более чем 2 тысячах случаев Лямбды по всему миру, из них только 242 за весь период наблюдений приходится на Перу, где ежедневный прирост заболевших превышает 4 тысячи человек. Даже в Чили и США зарегистрировано больше случаев — 840 и 649 соответственно.
На угрозу не похоже
Дмитрий Прусс
Генетика
Ученый-генетик
- Примерно 25% Лямбды в Чили, наравне с Гаммой (бразильский штамм), не уступает ей место, но и не вытесняет, — рассказал «Доктору Питеру» Дмитрий Прусс. — Но Гамма весьма крутой штамм, вполне может померяться силами и с британской Альфой. В США больше 50% Дельты, остаток в основном Альфа, но в некоторых штатах много Гаммы. Лямбда почти всюду отсутствует. В Мексике в штате Табаско Лямбды 10-15%, это единственное место за пределами Южной Америки, где она добилась такого успеха. Но вверх не идет или, если идет, то еле-еле.
В июне 2021 года Лямбду обнаружили в Европе. Кроме Швейцарии она проникла в Италию, Испанию и Британию — правда, везде в мизерном количестве.
- В Швейцарии за месяц нашли 3 случая Лямбды, из 410 разных геномов вируса. Две в середине июня и одну в конце. На угрожающий рост это непохоже, — считает ученый.
Вычеркнутый из списка
Эпсилон известен с июля 2020 года, и был впервые обнаружен в Калифорнии. За полгода штамм успел распространиться и обнаруживался почти в половине образцов в этом штате, а также, с разной частотой, в других. Однако к февралю уровень заражения им резко упал, когда эпсилон был почти полностью вытеснен британским штаммом альфа.
Считается, что вирус способен ускользать от антител благодаря мутации L452R, меняющей структуру спайк-белка. В июне в авторитетном научном журнале Science вышла статья, в которой утверждается, что мРНК-вакцины демонстрируют заметное снижение эффективности по отношению к вирусу эпсилон — в среднем в 2,5 раза. Но узнать, какой у вируса инфекционный потенциал, ученые на момент публикации статьи еще не могли. Между тем, как выяснилось позднее, мутация такого типа сильно затрудняет передачу самого вируса. В результате число новых случаев Эпсилона снизилось настолько, что в июле ВОЗ вычеркнула его из списка штаммов, представляющих интерес. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также убрали Эпсилон из перечня «вызывающих беспокойство».
Но правительство разных стран по-прежнему видит угрозу в новых вариантах.
«Предупреждающие сигналы множатся, и мы можем пойти по тому же пути, что и некоторые соседи», — заявил Габриэль Атталь, представитель правительства Франции, комментируя введение новых ограничений из-за Лямбды и Эпсилона.
Примечательно, что по данным GISAID, за все время во Франции было зарегистрировано только 7 случаев Эпсилона и 14 Лямбды. Несмотря на достаточное время (около полугода), массово распространиться они так и не успели
В Россию Лямбда и Эпсилон пока не добрались. Но с учетом, что эти штаммы обнаружены на турецких курортах, их появление на российской территории вопрос времени. Сейчас большую обеспокоенность у ученых вызывают местные, по большей части, неопознанные варианты коронавируса. С каким штаммом связана вспышка заболеваемости в Сибири, где сейчас худшая ситуация в стране с эпидемией, неизвестно.
- Секвенирование данных из России очень ограничено, информация поступает в основном из Петербурга, немного из Москвы. В России есть еще пара потенциально опасных штаммов, но они до Дельты не дотягивают. В целом данных недостаточно, чтобы оценить динамику «русских» штаммов, — говорит ученый-генетик Дмитрий Прусс.
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