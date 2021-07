Вакцины Pfizer и AstraZeneca почти так же эффективны против высокотрансмиссивного варианта коронавируса «дельта» , как и против ранее доминирующего «альфа». Но есть одно условие — защита от вируса действует, только если человек сделал обе прививки двухкомпонентных вакцин. Об этом говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в The New England Journal of Medicine .