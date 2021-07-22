Специалисты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых данными вакцинами в Англии. Эффективность их оказалась, безусловно, не стопроцентная.

Pfizer успешен против «дельты» на 88%. Для сравнения, от «альфы» вакцина защищает на 93,7 процента.

Две прививки AstraZeneca эффективны против варианта «дельта» на 67 процентов (от альфы — на 74,5 процента).

- После двух прививок были отмечены лишь незначительные различия в эффективности вакцины в отношении варианта «дельта» по сравнению с вариантом «альфа», — пишут исследователи.

Ранее исследователи из Израиля отмечали, что прививка Pfizer менее эффективна против симптоматических проявлений, хотя защита от тяжелого течения COVID-19 остается высокой.