Вакцины Pfizer и AstraZeneca почти так же эффективны
Специалисты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых данными вакцинами в Англии. Эффективность их оказалась, безусловно, не стопроцентная.
Pfizer успешен против «дельты» на 88%. Для сравнения, от «альфы» вакцина защищает на 93,7 процента.
Две прививки AstraZeneca эффективны против варианта «дельта» на 67 процентов (от альфы — на 74,5 процента).
- После двух прививок были отмечены лишь незначительные различия в эффективности вакцины в отношении варианта «дельта» по сравнению с вариантом «альфа», — пишут исследователи.
Ранее исследователи из Израиля отмечали, что прививка Pfizer менее эффективна против симптоматических проявлений, хотя защита от тяжелого течения COVID-19 остается высокой.
Ранее директор ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса, который сможет «увернуться» от действия существующих вакцин.
Что будет, если сделать только одну прививку. Поможет ли вакцина
На этот вопрос исследователи тоже дали ответ. Одна доза вакцины Pfizer эффективна на 36 процентов, один укол AstraZeneca — примерно на 30 процентов.
- Наше открытие о низкой эффективности вакцины после первой дозы поможет убедить людей проходить полный цикл вакцинации, особенно, в контексте распространения варианта «дельта», — заявили авторы исследования.
Эффективен ли «Спутник» против штамма «дельта»
В июне производители российской вакцины «Спутник» также заявили, что она примерно на 90% эффективна против очень заразного варианта «дельта». Против исходного «альфа» две дозы «Спутника» дают 92 процента защиты. Ранее об эффективности российской вакцины говорили и ученые из ОАЭ — по их данным, «Спутник» работает на 96-97 процентов.
В Европе вакцина до сих пор не одобрена. Споры возникли из-за того, что препарат был представлен общественности до завершения испытаний.
На какую из импортных вакцин похож «Спутник»
«Спутник V» можно сравнить с AstraZeneca. Об этом рассказал председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук.
Эти вакцины выполнены на одинаковой технологической платформе. Но для «Спутника» использовали аденовирус человека, а для AstraZeneca — аденовирус шимпанзе. Но белОк, который несет аденовирус — одинаковый.
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