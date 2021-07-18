Фото №1 - В НМИЦ гематологии назвали стоимость теста на Т-клеточный иммунитет
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В лаборатории трансплантационной иммунологии в московском гематологическом центре (НМИЦ гематологии) завершилась работа над тест-системой Corona-T-test для оценки Т-клеточного иммунного ответа на SARS-CoV-2. Пока изобретение российский ученых не имеет регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

Григорий Ефимов

Григорий Ефимов

заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии, кандидат биологических наук

- Теперь тест-система доступна не только для участников наших исследований, но и для всех желающих. Пока она есть только в нашем центре (НМИЦ гематологии). Но, вероятно, в какой-то момент она появится и в других лабораториях, — рассказал один из авторов изобретения, кандидат биологических наук Григорий Ефимов. По его словам, стоит это исследование, к сожалению, пока довольно дорого — 12 500 рублей, но в будущем тест на Т-клеточный иммунитет может стать дешевле. Ефимов отметил, что цена на тест складывается из стоимости производства набора и постановки анализа.

Ученые отмечают, что использовать тест на Т-клеточный иммунитет нет смысла, если вы просто хотите узнать, есть ли у вас антитела к коронавирусу.

— Оценивать Т-клеточный ответ, на мой взгляд, имеет смысл только в тех — довольно редких! — случаях, когда антитела не образовались после болезни или вакцинации или пропали вскоре после нее, — комментирует ученый. — Т-лимфоциты, в отличие от антител, узнают не сам вирус, а зараженные им клетки, поэтому от заболевания они вряд ли способны защитить. Но, по всем имеющимся пока данным, они должны предотвращать развитие тяжелых форм болезни.

Основная новизна теста — в тщательно подобранном наборе антигенов, который позволяет детектировать Т-клетки, появившиеся именно после инфекции SARS-2, а не доставшиеся нам в наследство после какого-нибудь «коронавируса простуды».

т-клеточный иммунитет
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- Из тех, у кого не определяются антитела после болезни или вакцинации (это в большей степени люди старшего возраста, но бывают и молодые) у большей части можно детектировать Т-клеточный ответ, — говорит Григорий Ефимов.

Ранее, при испытаниях теста, ученые выяснили, что Т-клеточный ответ на фрагменты коронавируса наблюдается не только у перенесших COVID-19, но и у тех, кто не болел.

Тогда ученые предположили, что такой ответ, скорее всего, является результатом сезонных простудных заболеваний, вызываемых другими коронавирусами.

Анна Майская