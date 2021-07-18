- Теперь тест-система доступна не только для участников наших исследований, но и для всех желающих. Пока она есть только в нашем центре (НМИЦ гематологии). Но, вероятно, в какой-то момент она появится и в других лабораториях, — рассказал один из авторов изобретения, кандидат биологических наук Григорий Ефимов. По его словам, стоит это исследование, к сожалению, пока довольно дорого — 12 500 рублей, но в будущем тест на Т-клеточный иммунитет может стать дешевле. Ефимов отметил, что цена на тест складывается из стоимости производства набора и постановки анализа.

Ученые отмечают, что использовать тест на Т-клеточный иммунитет нет смысла, если вы просто хотите узнать, есть ли у вас антитела к коронавирусу.

— Оценивать Т-клеточный ответ, на мой взгляд, имеет смысл только в тех — довольно редких! — случаях, когда антитела не образовались после болезни или вакцинации или пропали вскоре после нее, — комментирует ученый. — Т-лимфоциты, в отличие от антител, узнают не сам вирус, а зараженные им клетки, поэтому от заболевания они вряд ли способны защитить. Но, по всем имеющимся пока данным, они должны предотвращать развитие тяжелых форм болезни.