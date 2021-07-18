В лаборатории трансплантационной иммунологии в московском гематологическом центре (НМИЦ гематологии) завершилась работа над тест-системой Corona-T-test для оценки Т-клеточного иммунного ответа на SARS-CoV-2. Пока изобретение российский ученых не имеет регистрационного удостоверения Росздравнадзора.
Григорий Ефимов
заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии, кандидат биологических наук
- Теперь тест-система доступна не только для участников наших исследований, но и для всех желающих. Пока она есть только в нашем центре (НМИЦ гематологии). Но, вероятно, в какой-то момент она появится и в других лабораториях, —
Ученые отмечают, что использовать тест на Т-клеточный иммунитет нет смысла, если вы просто хотите узнать, есть ли у вас антитела к коронавирусу.
— Оценивать Т-клеточный ответ, на мой взгляд, имеет смысл только в тех — довольно редких! — случаях, когда антитела не образовались после болезни или вакцинации или пропали вскоре после нее, — комментирует ученый. — Т-лимфоциты, в отличие от антител, узнают не сам вирус, а зараженные им клетки, поэтому от заболевания они вряд ли способны защитить. Но, по всем имеющимся пока данным, они должны предотвращать развитие тяжелых форм болезни.
Основная новизна теста — в тщательно подобранном наборе антигенов, который позволяет детектировать Т-клетки, появившиеся именно после инфекции SARS-2, а не доставшиеся нам в наследство после какого-нибудь «коронавируса простуды».
- Из тех, у кого не определяются антитела после болезни или вакцинации (это в большей степени люди старшего возраста, но бывают и молодые) у большей части можно детектировать Т-клеточный ответ, — говорит Григорий Ефимов.
Ранее, при испытаниях теста,
Тогда ученые предположили, что такой ответ, скорее всего, является результатом сезонных простудных заболеваний, вызываемых другими коронавирусами.
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