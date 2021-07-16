осложнения ковид
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Авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты изучения данных о здоровье британцев, заразившихся коронавирусом, и проходивших лечение в больницах, которые собрали исследователи Эдинбургского университета в Британии.

Они отслеживали все осложнения, возникшие у пациентов c COVID-19, и составили список самых распространенных. Исследование можно назвать первым настолько масштабным — оно охватило более 70 тысяч пациентов из более чем 300 больниц. Причем, участвовали в нем и молодые и в целом здоровые до заражения коронавирусом, пациенты.

Ученые признали, что получили более подробное представление о COVID-19 и связанных с ним рисках. Вывод неутешительный — вирус бьет по самым разным органам, и исключений не делает — крепкий и здоровый организм оказался в его власти, или уже пораженный хроническими заболеваниями.

- Чаще осложнения развиваются у мужчин и людей старше 60 лет, приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования профессора Ивен Харрисон из Эдинбургского университета. — Одно или несколько осложнений развились примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197.

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Основные осложнения после COVID-19 согласно исследованию Lancet:

  • почечные — 24%,

  • сложные респираторные — 18%,

  • системные — 16%

  • сердечно-сосудистые — 12%,

  • неврологические — 4%,

  • желудочно-кишечные — менее 1%,

  • печеночные — менее 1%.

Кратковременное повреждение нескольких органов чрезвычайно распространено у тех, кто лечится в больнице от COVID-19 — во всех возрастных группах.

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Самые частые диагнозы после COVID-19 — согласно исследованию Lancet:

  • острое повреждение почек,

  • острый респираторный дистресс-синдром,

  • повреждение печени,

  • анемия,

  • сердечная аритмия.

Частота осложнений:

  • пациенты 19-49 лет — 39%,

  • 50 лет и старше — 51%.

Авторы исследования отмечают, что пациентам с осложнениями после госпитализации с ковид необходима медицинская помощь после выписки из больницы. Это надо учитывать при подготовке медицинских рекомендаций по борьбе с COVID-19 и его последствиями, пишет РИА Новости.

Ранее «Доктор Питер» опубликовал результаты исследования врачей в индийском Мумбаи. Они выяснили, что коварный коронавирус опасен еще и тем, что заставляет прогрессировать существующие заболевания.

Анна Майская