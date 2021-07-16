Авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты изучения данных о здоровье британцев, заразившихся коронавирусом, и проходивших лечение в больницах, которые собрали исследователи Эдинбургского университета в Британии.
Они отслеживали все осложнения, возникшие у пациентов c COVID-19, и составили список самых распространенных. Исследование можно назвать первым настолько масштабным — оно охватило более 70 тысяч пациентов из более чем 300 больниц. Причем, участвовали в нем и молодые и в целом здоровые до заражения коронавирусом, пациенты.
Ученые признали, что получили более подробное представление о COVID-19 и связанных с ним рисках. Вывод неутешительный — вирус бьет по самым разным органам, и исключений не делает — крепкий и здоровый организм оказался в его власти, или уже пораженный хроническими заболеваниями.
- Чаще осложнения развиваются у мужчин и людей старше 60 лет, приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования профессора Ивен Харрисон из Эдинбургского университета. — Одно или несколько осложнений развились примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197.
Основные осложнения после COVID-19 согласно исследованию Lancet:
почечные — 24%,
сложные респираторные — 18%,
системные — 16%
сердечно-сосудистые — 12%,
неврологические — 4%,
желудочно-кишечные — менее 1%,
печеночные — менее 1%.
Кратковременное повреждение нескольких органов чрезвычайно распространено у тех, кто лечится в больнице от COVID-19 — во всех возрастных группах.
Самые частые диагнозы после COVID-19 — согласно исследованию Lancet:
острое повреждение почек,
острый респираторный дистресс-синдром,
повреждение печени,
анемия,
сердечная аритмия.
Частота осложнений:
пациенты 19-49 лет — 39%,
50 лет и старше — 51%.
Авторы исследования отмечают, что пациентам с осложнениями после госпитализации с ковид необходима медицинская помощь после выписки из больницы. Это надо учитывать при подготовке медицинских рекомендаций по борьбе с COVID-19 и его последствиями, пишет
Ранее «Доктор Питер» опубликовал результаты исследования врачей в индийском Мумбаи. Они выяснили, что коварный коронавирус опасен еще и тем, что заставляет прогрессировать существующие заболевания.
Комментарии1