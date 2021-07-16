Авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал результаты изучения данных о здоровье британцев, заразившихся коронавирусом, и проходивших лечение в больницах, которые собрали исследователи Эдинбургского университета в Британии.

Они отслеживали все осложнения, возникшие у пациентов c COVID-19, и составили список самых распространенных. Исследование можно назвать первым настолько масштабным — оно охватило более 70 тысяч пациентов из более чем 300 больниц. Причем, участвовали в нем и молодые и в целом здоровые до заражения коронавирусом, пациенты.

Ученые признали, что получили более подробное представление о COVID-19 и связанных с ним рисках. Вывод неутешительный — вирус бьет по самым разным органам, и исключений не делает — крепкий и здоровый организм оказался в его власти, или уже пораженный хроническими заболеваниями.

- Чаще осложнения развиваются у мужчин и людей старше 60 лет, приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования профессора Ивен Харрисон из Эдинбургского университета. — Одно или несколько осложнений развились примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197.