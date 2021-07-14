коронавирус
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Все российские вакцины от коронавируса — двухкомпонентные, точно так же, как ряд препаратов от ковид — в том числе, Pfizer и Moderna, разработанных иностранными фармкомпаниями. Но можно ли ограничиться только одним уколом? Такой вопрос задают те, кто боится побочных эффектов вакцинации.

Вторую прививку делают

  • «Спутник V» — через 21 день,

  • «ЭпиВакКорона» — через 14-21 день,

  • «КовиВак» — через 14 дней.

В журнале Nature опубликовано исследование французских ученых, в котором говорится, что один укол двухдозовой вакцины едва ли может дать какую-либо защиту от вируса. Дельта-вариант имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от некоторых нейтрализующих антител, вырабатываемых вакцинами или после болезни.

Это подтверждает и опыт Великобритании. В стране отсрочили введение второй вакцины, чтобы охватить первой дозой как можно больше людей.  Но это привело к росту числа заболеваний, вызванных дельта-вариантом, цитирует врача-инфекциониста Калифорнийского университета в Сан-Франциско Монику Ганди издание Washington Post.

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Кроме того, ученые подтвердили, что антитела, выработавшиеся после болезни, хуже нейтрализуют дельта-штамм вируса, особенно, если прошел год после заражения.

Но 95 процентов вакцинированных (двумя дозами) имеют достаточное количество антител, чтобы дать отпор вирусу, сказал Оливье Шварц, ведущий автор исследования, опубликованного в Nature.

- Новое исследование действительно подтверждает необходимость введения двух доз вакцины, чтобы получить максимальную защиту против дельты, — сказала Моника Ганди.

Эти данные подтверждает и другое исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine. Оно было основано на лабораторных экспериментах. Изучалось, кто может быть более восприимчив к дельта-штамму — вакцинированные или переболевшие. Оказалось, полностью вакцинированные обладают защитным иммунитетом от дельта-варианта, а перенесшие заболевание меньше защищены от новой мутации вируса.

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Вторую прививку от коронавируса делать нужно обязательно, и даже есть возможность ее ненадолго отложить, но отказываться от укола категорически нельзя, говорят врачи. Согласно рекомендациям Минздрава, если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент.

Данные, опубликованные Министерством здравоохранения Израиля, показали, что эффективность вакцины против коронавируса в этой стране с высоким уровнем вакцинации снижается одновременно с распространением штаммом «дельта». Говорится, что вакцина дает более низкую защиту от симптоматических заболеваний, всего 64 процента, хотя вакцинированные люди реально болеют тяжело гораздо реже.

Анна Майская