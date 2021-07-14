Все российские вакцины от коронавируса — двухкомпонентные, точно так же, как ряд препаратов от ковид — в том числе, Pfizer и Moderna, разработанных иностранными фармкомпаниями. Но можно ли ограничиться только одним уколом? Такой вопрос задают те, кто боится побочных эффектов вакцинации.
Вторую прививку делают
«Спутник V» — через 21 день,
«ЭпиВакКорона» — через 14-21 день,
«КовиВак» — через 14 дней.
В журнале Nature опубликовано
Это подтверждает и опыт Великобритании. В стране отсрочили введение второй вакцины, чтобы охватить первой дозой как можно больше людей. Но это привело к росту числа заболеваний, вызванных дельта-вариантом, цитирует врача-инфекциониста Калифорнийского университета в Сан-Франциско Монику Ганди издание
Кроме того, ученые подтвердили, что антитела, выработавшиеся после болезни, хуже нейтрализуют дельта-штамм вируса, особенно, если прошел год после заражения.
Но 95 процентов вакцинированных (двумя дозами) имеют достаточное количество антител, чтобы дать отпор вирусу, сказал Оливье Шварц, ведущий автор исследования, опубликованного в Nature.
- Новое исследование действительно подтверждает необходимость введения двух доз вакцины, чтобы получить максимальную защиту против дельты, — сказала Моника Ганди.
Эти данные подтверждает и другое
Вторую прививку от коронавируса делать нужно обязательно, и даже есть возможность ее ненадолго отложить, но отказываться от укола категорически нельзя,
Данные, опубликованные
Комментарии3