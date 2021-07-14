В журнале Nature опубликовано исследование французских ученых, в котором говорится, что один укол двухдозовой вакцины едва ли может дать какую-либо защиту от вируса. Дельта-вариант имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от некоторых нейтрализующих антител, вырабатываемых вакцинами или после болезни.

Это подтверждает и опыт Великобритании. В стране отсрочили введение второй вакцины, чтобы охватить первой дозой как можно больше людей. Но это привело к росту числа заболеваний, вызванных дельта-вариантом, цитирует врача-инфекциониста Калифорнийского университета в Сан-Франциско Монику Ганди издание Washington Post.