Как рассказали «Доктору Питеру» в Боткинской больнице, во второй половине июня поток пострадавших от клещей уменьшился вдвое. Если в первой половине месяца каждую неделю приходили за помощью по 103-128 человек, то начиная с 21 июня число обращений резко уменьшилось. Так, в конце июня обратились 48 человек, с 28 июня по 4 июля — 54, а с 5 по 11 июля — всего 36. При этом пик обращений в этом году пришелся на середину мая (с 17 по 23 мая) — за неделю в больнице приняли 209 пострадавших.

И хотя клещи кусают горожан на протяжении всего теплого времени года, их активность все-таки имеет временные границы. Как рассказала «Доктору Питеру» врач-инфекционист Боткинской больницы Мария Белопольская, первая волна приходится на май — начало июня, вторая — на август. В то же время от погоды она тоже зависит.

- При высоких температурах клещи менее активны. К тому же в жару люди реже выходят в лес — с этим также может быть связано некоторое снижение числа пострадавших, — уточнила доктор.

Напомним, в Боткинской больнице помощь оказывают только взрослым. Кроме того, часть пострадавших также обращается в травмпункты поликлиник. По данным Роспотребнадзора, где фиксируют все обращения взрослых и детей, спад тоже наблюдается примерно в это же время. Так, в первой половине июня регистрировали по 733-915 пострадавших в неделю, а начиная с 21 июня их число уменьшилось сначала до 447 человек, а потом до 391.