Кафе, ресторанам, транспортникам и прочим компаниям, которые напрямую общаются с клиентами, в нескольких регионах России до 15 июля требуется привить 60 процентов персонала первым компонентом любой вакцины от COVID-19. Второй компонент необходимо ввести до 15 августа. Уже сейчас становится понятно, что не все успеют соблюсти сроки. Причин несколько: отпуска сотрудников, недостаток вакцины в некоторых регионах и очереди на прививочных пунктах. Бизнес просит изменить дни «икс». И уже сейчас отказывается брать на работу сотрудников, которые не ввели хотя бы один компонент вакцины от ковид.
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«Чаще всего случаи „ковидной дискриминации“ происходили в Москве — 15 процентов всех отказов, в Петербурге — 9 процентов, в других регионах — 10 процентов», — уточнили разброс данных в SuperJob.
Более того, в некоторых компаниях уже начались увольнения сотрудников-антипрививочников. Опрошенные представители компании признались, что в каждой пятой были случаи увольнения сотрудников, которые отказывались вакцинироваться против COVID-19.
«Чаще всего подобные ситуация происходят в сфере торговли и услуг», — добавляют исследователи.
В ТОП-5 сфер деятельности, где уже начались увольнения, вошли также медицина и здравоохранение, образование, общественное питание.
Исследование провели в 394 населенных пунктах с 10 по 12 июля 2021 года.
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