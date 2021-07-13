Кафе, ресторанам, транспортникам и прочим компаниям, которые напрямую общаются с клиентами, в нескольких регионах России до 15 июля требуется привить 60 процентов персонала первым компонентом любой вакцины от COVID-19. Второй компонент необходимо ввести до 15 августа. Уже сейчас становится понятно, что не все успеют соблюсти сроки. Причин несколько: отпуска сотрудников, недостаток вакцины в некоторых регионах и очереди на прививочных пунктах. Бизнес просит изменить дни «икс». И уже сейчас отказывается брать на работу сотрудников, которые не ввели хотя бы один компонент вакцины от ковид.

Портал SuperJob провел опрос среди представителей 200 столичных компаний и 1600 соискателей из разных регионов России. 11 процентов невакцинированных россиян уже столкнулись с отказом в приеме на работу. При этом мужчины получали отказы чаще женщин. Хотя разница была и несущественной — двенадцать процентов против десяти.