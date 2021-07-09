В России массовая вакцинация набирает обороты, несмотря на то, что желающих привиться становится все больше, значимая часть россиян все еще думает: а стоит ли? Некоторым не хватает мотивации или же просто лень стоят в очередях. Поэтому мошенники придумали новый способ нажиться: они публикуют в сети различные объявления о бонусах за вакцинацию.

Как сообщает РБК , речь идет о денежном вознаграждении — злоумышленники обещают 5 тысяч рублей за прививку. Цель мошенников — узнать данные карты и похитить деньги. Человек кликает на объявление, в котором просят указать ФИО и номер телефона, а также ввести реквизиты банковской карты, чтобы в будущем на нее поступили деньги. Затем все данные утекают к мошенникам, которые теперь имеют доступ к счету.