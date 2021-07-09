В России массовая вакцинация набирает обороты, несмотря на то, что желающих привиться становится все больше, значимая часть россиян все еще думает: а стоит ли? Некоторым не хватает мотивации или же просто лень стоят в очередях. Поэтому мошенники придумали новый способ нажиться: они публикуют в сети различные объявления о бонусах за вакцинацию.
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Подобные схемы выявили в Газпромбанке, ВТБ и «Лаборатории Касперского». Объявления о фальшивых бонусах за вакцинацию распространяются через соцсети и мессенджеры.
Это далеко не первые попытки мошенников нажиться на пандемии. Как ранее писал «Доктор Питер», эксперты Роспотребнадзора зафиксировали множество сайтов, где предлагают купить чудо-таблетки, освежители воздуха, убивающие вирусы, пищевые добавки от инфекций. Также мошенники предлагают помощь при устройстве на работу или же принять участие в благотворительных акциях, деньги от которых пойдут на помощь пожилым людям или детям.
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