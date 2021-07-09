В жаркое время года городские жители ищут возможность охладиться любым способом. Лучший и эффективный — без сомнений — это окунуться в ближайший водоем. Жители мегаполисов, как правило, не утруждают себя поиском чистейших озер, до которых еще нужно добраться, и купаются в тех водоемах, которые находятся в пешей доступности или в ближайших окрестностях города.
Но купание в «нехорошей» воде может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, поэтому лезть в сомнительные водоемы — себе дороже.
Эксперты Роспотребнадзора назвали первые и самые очевидные признаки, по которым можно понять, что в этом водоеме купаться нельзя
1. Осмотритесь — если в пруду вы видите много уток, гусей, а вокруг стаями летают чайки — купаться в нем не стоит.
- Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом в виде кожных реакций и последующим аллергическим дерматитом, — предупреждают медики.
2. Внимательно посмотрите на воду — если много водорослей у берега, а поверхность водоема цветет, то здесь не стоит плавать.
В таком пруду созданы все условия для жизни промежуточных видов паразитов. Речь идет о адолексарии — она вызывает глистную инвазию ленточными червями разного типа.
3. Оцените, что находится рядом с озером, речкой или прудом. Если вы видите свалки, сельзозпредприятия, то скорее всего, в воду могут попадать ливневые стоки.
В воде могут оказаться яйца гельминтов аскарид, тениид, эхинококка, цист лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и другие возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней.
4. Если озеро или пруд находится рядом с дорогой или около промпредприятия — в нем могут оказаться тяжелые металлы. Они токсичны и вызывают тяжелое отравление.
Все эти опасности ожидают купальщиков не только в стоячей, но и в водоемах с проточной водой
Где можно купаться в Петербурге
По данным на 9 июля 2021 года, в черте города Роспотребнадзор не советует купаться ни в одном из водоёмов.
- Отобрано 168 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Все водные акватории Петербурга, а это 24 водоема, не соответствуют требованиям санитарного законодательства, — говорится в
Где можно купаться в Ленобласти
Среди рекомендуемых на начало сезона:
река Луга в Волосовском районе,
акватория реки Шингарки в деревне Низино Ломоносовского района,
озеро Нестеровское в Тосненском районе.
Можно купаться и в озере Донцо, которое называют петербургскими Мальдивами, но сейчас оно закрыто для отдыхающих.
С начала купального сезона в Петербурге утонули 15 человек. Спасти удалось 5 человек и еще 19 была оказана помощь.
МЧС рекомендует купаться в специально оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, находиться в воде не более 10-15 минут, не оставлять детей без присмотра.
А коронавирус?
По этому поводу Роспотребнадзор тоже высказался.
«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», — уверяют эксперты.
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