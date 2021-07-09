В жаркое время года городские жители ищут возможность охладиться любым способом. Лучший и эффективный — без сомнений — это окунуться в ближайший водоем. Жители мегаполисов, как правило, не утруждают себя поиском чистейших озер, до которых еще нужно добраться, и купаются в тех водоемах, которые находятся в пешей доступности или в ближайших окрестностях города.

Но купание в «нехорошей» воде может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, поэтому лезть в сомнительные водоемы — себе дороже.