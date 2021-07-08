В подъезде многоэтажки, а также в коммунальной квартире и даже деревянном доме можно заразиться туберкулезом — патогены в данном случае проникают в организм воздушно-капельным и контактным путями.

«Основной фактор заражения — это инфицированная среда. Разносчиком заболевания может стать сосед, ведущий асоциальный образ жизни и не использующий средства индивидуальной защиты. Также бактерия может активно развиваться в закрытых помещениях с высокой влажностью, например, деревянных бараках или ветхих домах. Не исключен и фактор заболевания через рукопожатия и передачу предметов быта», — пояснила эпидемиолог.

Большая опасность также заключается в том, что в 90% случаев формируется латентная (скрытая) форма заболевания. И лишь у оставшихся 10% ярко выраженная симптоматика: продолжающийся более трех недель кашель, боли в груди во время дыхания, усталость и кровохарканье.