В любом подъезде можно легко заразиться не только коронавирусом: другие опасные инфекционные заболевания тоже прекрасно себя «чувствуют» на различных поверхностях: дверных ручках, кнопках в лифте, перилах. Самые распространенные «подъездные» болезни — туберкулез, ветряная оспа и острая кишечная инфекция, рассказала
Как показывает статистика, чаще всего по пути домой россияне заражаются острой кишечной инфекцией. «Зачастую ей подвержены дети, которые дотрагиваются до различных поверхностей: ручек дверей, домофонов, почтовых ящиков, дверей лифтов, затем кладут пальцы в рот», — говорит врач.
Основные симптомы кишечной инфекции:
рвота;
боли в животе;
тошнота;
высокая температура.
Важно помнить, что перечень может быть дополнен другими симптомами, так как все зависит от возбудителя.
В подъезде многоэтажки, а также в коммунальной квартире и даже деревянном доме можно заразиться туберкулезом — патогены в данном случае проникают в организм воздушно-капельным и контактным путями.
«Основной фактор заражения — это инфицированная среда. Разносчиком заболевания может стать сосед, ведущий асоциальный образ жизни и не использующий средства индивидуальной защиты. Также бактерия может активно развиваться в закрытых помещениях с высокой влажностью, например, деревянных бараках или ветхих домах. Не исключен и фактор заболевания через рукопожатия и передачу предметов быта», — пояснила эпидемиолог.
Большая опасность также заключается в том, что в 90% случаев формируется латентная (скрытая) форма заболевания. И лишь у оставшихся 10% ярко выраженная симптоматика: продолжающийся более трех недель кашель, боли в груди во время дыхания, усталость и кровохарканье.
Еще одно заболевание, которое может прятаться в подъезде — это ветряная оспа. По словам Дарьи Тихоновой, в группе риска находятся все жильцы, не зависимо от их возраста. «Ветряная оспа характеризуется лихорадкой, толчкообразным появлением на коже и слизистой своеобразной пятнисто-везикулезной сыпи. Заражение происходит воздушно-капельным и контактным путями», — уточнила она.
Эксперт напомнила, что основная профилактика заболеваний — это не только соблюдение личной гигиены, но и но и добросовестное выполнение управляющими компаниями дезинфекционной обработки подъездов, холлов, лифтов, коридоров и прочих помещений общественного пользования. Учитывая пандемию, нельзя также забывать про социальную дистанцию и проветривание.
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