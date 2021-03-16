Прививки от ротавируса и ветрянки могут стать бесплатными уже через год-два. Минздрав назвал сроки их включения в Нацкалендарь

Минздрав предложит включить в календарь прививок вакцинирование еще от четырех болезней - ветрянки, ротавируса, папилломы и менингококка. Об этом говорилось на экспертном форуме по иммунопрофилактике. Изменения планируется вводить поэтапно до 2025 года. О расширении списка обязательных прививок в России говорится уже много лет.

Минздрав предложит правительству России расширить национальный календарь прививок. До 2025 года туда могут внести вакцинирование еще от четырех заболеваний. Об этом на экспертном форуме по иммунопрофилактике 26 апреля заявила начальник отдела нормативно-правового регулирования и совершенствования первичной медико-санитарной помощи детям Минздрава РФ Евгения Цой, сообщает РИА Новости.

Минздрав предлагает сделать обязательными прививки от папилломавирусной, менингококковой и ротавирусной инфекций, а также ветряной оспы.

Планируется, что в национальный календарь будут внесены изменения по ротавирусной инфекции в 2022 году, ветряной оспе - в 2023 году, вируса папиллома - в 2024 году, менингококковой инфекции - в 2025 году.сказала Цой на экспертном форуме по иммунопрофилактике, заявила Евгения Цой.

Сейчас в Национальном календаре предусмотрены прививки от вирусного гепатита В, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, гриппа, гемофильной и пневмококковой инфекций. Сделать их россияне могут бесплатно. Те прививки, что не внесены в Нацкалендарь, доступны, но только за деньги.

О необходимости расширения Национального календаря прививок говорится давно и часто. Так, специалисты регулярно предлагают сделать бесплатными для детей прививки от бактериального менингита - тяжелейшего заболевания, которое за сутки может унести детскую жизнь или превратить ребенка в инвалида.

Ранее сообщалось, что правительство в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о включении вакцинации против коронавируса в календарь прививок, сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее о планах сделать прививки от коронавируса регулярными говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

Два года назад главный санитарный врач России Анна Попова заявляла, что Роспотребнадзор собирается создать календарь прививок для пожилых людей. Это поможет увеличить продолжительность жизни в стране.

© Доктор Питер