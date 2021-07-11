За все время исследования из всех участников эксперимента больше 1600 человек перенесли инсульт — в среднем, в возрасте 80 лет. Когда ученые подняли данные тестов этих людей, выяснилось, что за несколько лет до инсульта в них уже можно было увидеть некоторые изменения.

Так, за два-три года до инсульта у людей наблюдалось снижение способности выполнять как базовые, так и сложные повседневные задачи, в частности, приготовление пищи, а кроме того — ухудшаются когнитивные показатели. После этого работоспособность этих людей продолжала падать еще более быстрыми темпами.

Также в группу наибольшего риска развития инсульта попали женщины, имеющие низкий уровень образования, а также ген, связанный с болезнью Альцгеймера.

- Результаты показали, что будущие пациенты с инсультом начинают отклоняться от контрольных показателей тех, кто не перенес инсульт, уже за 10 лет до удара, — заявила доктор Элис Хешматолла, один из авторов исследования. — Поэтому мы предположили, что люди, показывающие снижение когнитивных функций, познавательных способностей и бытовых навыков подвержены более высокому риску инсульта.

Она пояснила, что люди, которым грозит инсульт, накапливают внутримозговые повреждения в течение нескольких лет — это могут быть заболевания мелких сосудов головного мозга, нейродегенерация (прогрессирующая гибель нервных клеток) и различные воспалительные процессы.

Обнаружение этих ранних сигналов развития инсульта может позволить пациентам снизить риск, если они начнут вести здоровый образ жизни или принимать необходимые препараты, считают исследователи.