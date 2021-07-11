Как узнать, что вам грозит инсульт? Признаки надвигающегося острого нарушения мозгового кровообращения можно увидеть задолго до апоплексического удара. Об этом заявили ученые из Роттердамского университета. Они изучили данные о здоровье почти 15 тысяч человек, которые собирались в течение 28 лет.
Участники эксперимента регулярно сдавали серию психологических и физических тестов — на память, беглость речи, время реакции и оценку способности выполнять простую домашнюю работу — готовить, делать уборку, стирать и мыть посуду, а также тест «считать деньги».
За все время исследования из всех участников эксперимента больше 1600 человек перенесли инсульт — в среднем, в возрасте 80 лет. Когда ученые подняли данные тестов этих людей, выяснилось, что за несколько лет до инсульта в них уже можно было увидеть некоторые изменения.
Так, за два-три года до инсульта у людей наблюдалось снижение способности выполнять как базовые, так и сложные повседневные задачи, в частности, приготовление пищи, а кроме того — ухудшаются когнитивные показатели. После этого работоспособность этих людей продолжала падать еще более быстрыми темпами.
Также в группу наибольшего риска развития инсульта попали женщины, имеющие низкий уровень образования, а также ген, связанный с болезнью Альцгеймера.
- Результаты показали, что будущие пациенты с инсультом начинают отклоняться от контрольных показателей тех, кто не перенес инсульт, уже за 10 лет до удара, — заявила доктор Элис Хешматолла, один из авторов исследования. — Поэтому мы предположили, что люди, показывающие снижение когнитивных функций, познавательных способностей и бытовых навыков подвержены более высокому риску инсульта.
Она пояснила, что люди, которым грозит инсульт, накапливают внутримозговые повреждения в течение нескольких лет — это могут быть заболевания мелких сосудов головного мозга, нейродегенерация (прогрессирующая гибель нервных клеток) и различные воспалительные процессы.
Обнаружение этих ранних сигналов развития инсульта может позволить пациентам снизить риск, если они начнут вести здоровый образ жизни или принимать необходимые препараты, считают исследователи.
Отмечается, что в исследовании, которое опубликовано в
Основные виды инсульта
1. ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
На него приходится 80 процентов инсультов. Он возникает, когда происходит закупорка кровеносного сосуда, которая не позволяет крови достичь части мозга.
2. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
Он возникает реже, когда кровеносный сосуд разрывается, переполняя часть мозга слишком большим количеством крови, в то же время лишая другие области адекватного кровоснабжения.
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА
возраст,
высокое кровяное давление,
курение,
ожирение,
малоподвижный образ жизни,
диабет,
фибрилляция предсердий,
наследственность.
СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА
Внезапное онемение или слабость мышц лица, рук или ног — может быть с одной стороны тела.
Внезапные проблемы с речью или пониманием.
Внезапные проблемы со зрением или помутнение зрения.
Внезапные проблемы при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или координации.
Внезапная сильная головная боль без известной причины.
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