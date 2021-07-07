Комздрав: «Дефицита не будет»

Сложности с поставками кислорода в российские больницы начались еще во вторую, осеннюю волну коронавируса.

В октябре прошлого года страну потрясла трагедия в ковидном госпитале в Ростове-на-Дону, где задохнулись 13 пациентов. Врачи-реаниматологи еще до трагедии заявляли о перебоях и даже отключении кислорода.

В Петербурге тоже прошел слух, что около двух недель назад в одной из крупных ковидных больниц на несколько часов отключился поток кислорода в реанимацию, якобы погибли пациенты. А еще раньше отключали кислород при вводе нового корпуса в другом ковидном стационаре — в итоге, как говорят врачи, «реанимации подчистились».

Впрочем, эту информацию «Доктору Питеру» в самих больницах не подтвердили, а в комздраве говорят, что несмотря на растущий расход кислорода, ситуация контролируется: «Дефицита не будет».

Производители медицинского кислорода настроены не так оптимистично.

- В разгар второй, осенней, волны мы успели по ускоренной процедуре получить все документы и начать отгрузку жидкого кислорода лечебным учреждениям города, — рассказал «Доктору Питеру» Сергей Пчелинцев, директор по развитию компании, занимающейся поставками жидкого кислорода. — Уже тогда дефицит был высоким. Но в январе, когда заболеваемость ковидом в городе была тоже очень высокой, мы отгружали кислород еще и промышленным предприятиям. Сейчас все запасы забирают больницы, побиты январские рекорды по отгрузке, хотя, как нам казалось, тогда был пик. Надолго ли его хватит при таком росте потребления — неизвестно.