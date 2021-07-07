Петербургские производители медицинского кислорода говорят, что запасы практически исчерпаны. В Комздраве заявляют, что ситуация под контролем. «Доктор Питер» разбирался в ситуации.
Комздрав: «Дефицита не будет»
Сложности с поставками кислорода в российские больницы начались еще во вторую, осеннюю волну коронавируса.
В октябре прошлого года страну потрясла трагедия в ковидном госпитале в Ростове-на-Дону, где задохнулись 13 пациентов. Врачи-реаниматологи еще до трагедии заявляли о перебоях и даже отключении кислорода.
В Петербурге тоже прошел слух, что около двух недель назад в одной из крупных ковидных больниц на несколько часов отключился поток кислорода в реанимацию, якобы погибли пациенты. А еще раньше отключали кислород при вводе нового корпуса в другом ковидном стационаре — в итоге, как говорят врачи, «реанимации подчистились».
Впрочем, эту информацию «Доктору Питеру» в самих больницах не подтвердили, а в комздраве говорят, что несмотря на растущий расход кислорода, ситуация контролируется: «Дефицита не будет».
Производители медицинского кислорода настроены не так оптимистично.
- В разгар второй, осенней, волны мы успели по ускоренной процедуре получить все документы и начать отгрузку жидкого кислорода лечебным учреждениям города, — рассказал «Доктору Питеру» Сергей Пчелинцев, директор по развитию компании, занимающейся поставками жидкого кислорода. — Уже тогда дефицит был высоким. Но в январе, когда заболеваемость ковидом в городе была тоже очень высокой, мы отгружали кислород еще и промышленным предприятиям. Сейчас все запасы забирают больницы, побиты январские рекорды по отгрузке, хотя, как нам казалось, тогда был пик. Надолго ли его хватит при таком росте потребления — неизвестно.
В больницах также применяют кислородный концентратор, который к жидкому кислороду никакого отношения не имеет. Это разные вещи. Кислородный концентратор — это не чистый кислород, а воздух, в котором с помощью определенной технологии концентрация кислорода повышена. Считается, что для больных ковидом в тяжелой форме нужен чистый кислород, а для средней и легкой формы подойдет кислородный концентратор.
Металлургов позвали на помощь
В начале июля на фоне третьей волны коронавируса Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали. Это должно позволить увеличить поставки медицинского кислорода в больницы.
«Третья волна заболеваемости COVID-19 характеризуется гораздо более быстрыми темпами течения заболевания и высокой долей пациентов, нуждающихся в кислородотерапии, что привело к кратному росту потребления медицинского кислорода лечебными учреждениями. При этом количество свободного медицинского кислорода для контрактации у организаций, имеющих лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения (кислорода медицинского) <…>, в пользу лечебных учреждений стремительно сокращается», — говорится в письме Минпромторга, которое было разослано крупнейшим металлургическим предприятиям, передает
- Медицинский кислород — это тот же самый технический кислород, ни одной молекулы в нем не изменилось, — поясняет Сергей Пчелинцев. — Единственное отличие — он прошел лицензирование и был внесен в государcтвенный реестр лекарственных средств. Это просто другой уровень требований к оформлению медицинских документов.
Как производят жидкий кислород
- Установка производит сто тонн кислорода в сутки и работает в постоянном режиме, ее нельзя выключить и включить, — рассказывают в компании, производящей медицинский кислород. — Производство жидкого технического или медицинского кислорода и основано на способе низкотемпературной ректификации (теплообмена между паром и жидкостью) из атмосферного воздуха и является очень энергоемким. Выработка обеспечивается воздухоразделительной установкой (ВРУ).
Затем специальную цистерну заправляют жидким кислородом (это замороженная криогенная жидкость бледно-синего цвета) и отправляют в больницу. Здесь кислород «выливают» в специальную емкость с газификатором, который превращает жидкий кислород в газ. Пациенты дышат уже газообразным кислородом.
Цена одной тонны жидкого медицинского кислорода с доставкой на сегодня составляет примерно 15-20 тысяч рублей без НДС.
60 литров в минуту — на высоком потоке
На сегодняшний день снабжением больниц медицинским кислородом занимаются несколько поставщиков, но только один из них расположен в Петербурге (на территории Ижорского завода в Колпино), остальные завозятся из сопредельных регионов (в основном из Вологодской и Московской областей). По прямым госконтрактам питерский поставщик отгружает кислород в Мариинскую, Боткинскую, Николаевскую больницы, Госпиталь для ветеранов войн, в больницы Ленинградской области — Тосно и Токсово, всего девять медицинских учреждений.
В среднем больница потребляет около трех тонн жидкого кислорода в сутки — это размер обычной емкости с газификатором, куда поставщики «заливают» продукт. Но больницы все разные — по количеству коек, по числу тяжелых пациентов, которым требуется кислород, поэтому где-то хватает пары тонн в сутки, а кому-то мало и пяти.
- Наши мощности по снабжению кислородом лечебных учреждений не рассчитаны на массовое использование высокопоточного кислорода, — говорит профессор Константин Лебединский, президент общероссийской Федерации анестезиологов-реаниматологов.
Кислород нужен в первую очередь в ОРИТ. Стандартная реанимация — это 12 коек. Пациенту в тяжелом состоянии на высоком потоке требуется до 60 литров в минуту или один литр в секунду. Это дает высокую концентрацию кислорода в альвеолах пораженных ковидом легких.
«На кислороде» больной может находиться несколько суток. Можно представить, какой это колоссальный расход. Для сравнения: в отделениях, где лежат пациенты с менее тяжелыми формами ковида, тоже используется чистый кислород, но расход максимум 7-8 литров в минуту для одного пациента.
Запасы на нуле?
Еще один тревожный сигнал, по словам производителей, — нет запасов кислорода, все, что производится, тут же отгружается в больницы. Бывают случаи, когда на всех парах приходится гнать в больницу цистерну с кислородом, потому что там иссякли все имеющиеся запасы.
«Сейчас кислород у нас, что называется, „с руками отрывают“. Очередь стоит. Ощущение, что все сейчас на пределе», — рассказали «Доктору Питеру» поставщики.
Испытывают ли сегодня недостаток кислорода в городских больницах, перепрофилированных «под ковид»?
- Проблем с кислородом у нас не было, слава богу, и надеемся, что не будет, — говорят в Покровской городской больнице. — Потребление действительно высокое, в разы выше, чем в мирное время. Сейчас мы потребляем больше 5 тонн кислорода в сутки в среднем, раньше такое количество уходило за 2-3 недели.
- У нас все в порядке с кислородом, — был краток Юрий Линец, главный врач Александровской городской больницы.
- Пока мы не испытываем недостатка в кислороде, — говорит Татьяна Суровцева, главный врач больницы № 20. — У нас достаточно кислородных концентраторов и пусть не новая, но своя кислородная станция. В среднем — на две площадки (больница на Гастелло и ее подразделение на Ленсовета, Прим. Ред.) уходит пять тонн в сутки. Раньше, в доковидное время, такого объема хватало на месяц.
В регионах еще хуже
Специальные емкости с газификатором, преобразующем жидкий кислород в газообразное состояние, есть не в каждой столичной больнице, что уже говорить о провинциальных клиниках. Врачи-реаниматологи рассказывают, что проблемы с кислородом в регионах были всегда — эпидемия только все усугубила.
«Кислород на каждой койке — это стандарт»
Михаил Черкашин
Медицина
заместитель главного врача по научной работе Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем им С.М. Березина
- Существует две стратегии обеспечения кислородом медицинских учреждений, — говорит Михаил Черкашин.— Одна заключается в том, что с помощью специальных промышленных концентраторов больница нарабатывает его сама. Это стоит чуть дороже, чем покупать жидкий кислород, но ты полностью автономен. Вторая стратегия касается в основном больших лечебных учреждений, которые с незапамятных времен обеспечивались жидким кислородом. Он закупается на специальных заводах, заливается в гигантские кислородные станции (газгольдеры) и оттуда уже распределяется по отделениям. Лет 20-30 во всем мире потихоньку переходят на самостоятельное производство кислорода, обеспечивая себе автономность. Получается такой маленький завод по производству кислорода на территории больницы. Я считаю, что это лучше, чем где-то покупать и возить. Но пока это единичные решения в стране. Есть еще одна большая проблема. К сожалению, в большинстве больниц кислород есть только в отделениях реанимации. А, к примеру, в государственной клинике «Рамбам» в Израиле кислород есть в каждой палате. А еще подземная парковка клиники оборудована на случай массовых санитарных потерь дополнительными точками доступа кислорода. Причем подземный госпиталь на парковке рассчитан на 2000 коек. Для современной больницы иметь кислород для каждой койки, в каждой манипуляционной или перевязочной — это стандарт. Пока не у нас. Но к этому стандарту надо стремиться. И здесь парадоксальным образом помогла пандемия. В перепрофилируемые и строящиеся больницы за эти полтора года смонтировали огромное количество точек доступа к кислороду. Ковид когда-нибудь уйдет, а вот кислород останется. И в этом огромный плюс.
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