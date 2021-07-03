Клещи продолжают атаковать петербуржцев как в городе, так и за его чертой. Как
Курортный — 19 укушенных;
Пушкинский — 17;
Красносельский, Выборгский — 7;
Колпинский, Невский, Петродворцовый — 5;
Приморский, Красногвардейский, Кировский — 3;
Калининский — 2;
Фрунзенский — 1.
«С начала сезона 2021 года в Петербурге зарегистрировано 15 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом. Из пострадавших 3 — дети до 14 лет. Также зафиксировано 50 случаев ИКБ (иксодовых клещевых боррелиозов), 7 пострадавших — это у дети до 14 лет. Все заболевшие не привиты против клещевого энцефалита. Укусы получены за пределами Петербурга», — сообщили в ведомстве.
За последнюю неделю июня в лабораториях на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) исследовано 592 клеща, 65 из них оказались положительными. На боррелиоз также исследовано 592 клеща, 108 — положительные.
Если вы сами снимете клеща и решите сдать его в лабораторию, то анализ будет платным. Как писал «Доктор Питер», в городских инфекционных больницах и поликлиниках без осмотра пострадавшего доставленные клещи на исследование не принимаются — по полису ОМС пройти осмотр и сдать клеща можно только при личном обращении.
В петербургском Роспотребнадзоре назвали 6 лабораторий, где принимают клещей на исследование:
Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге
ул. Оборонная, д. 35
Тел. (812) 786-87-00
ООО «Эксплана»
ул. Академика Павлова д. 14а, пом. 23-Н, офис 305
Тел. (812) 385-00-55, 454-68-80
ООО «ЛабТест»
Минеральная ул., д. 13А
Тел. (812) 385-11-94 (95), 544-67-56
АО «Северо-западный центр доказательной медицины»
Пулковское шоссе, д. 28А
Тел. (812) 600-47-12 (13)
Боткинская больница
Пискаревский пр., д. 49
Тел. (812)717-28-48
ООО «Биотехмед»
ул. Васи Алексеева, д. 21, к.2
Тел. (812) 346-34-22
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