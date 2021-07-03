Клещи продолжают атаковать петербуржцев как в городе, так и за его чертой. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последнюю неделю июня (с 21 по 27) в медицинские организации обратились 447 укушенных горожан, 75 из них — дети. В черте города пострадали 77 человек. По районам статистика следующая:

Курортный — 19 укушенных;

Пушкинский — 17;

Красносельский, Выборгский — 7;

Колпинский, Невский, Петродворцовый — 5;

Приморский, Красногвардейский, Кировский — 3;

Калининский — 2;

Фрунзенский — 1.

«С начала сезона 2021 года в Петербурге зарегистрировано 15 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом. Из пострадавших 3 — дети до 14 лет. Также зафиксировано 50 случаев ИКБ (иксодовых клещевых боррелиозов), 7 пострадавших — это у дети до 14 лет. Все заболевшие не привиты против клещевого энцефалита. Укусы получены за пределами Петербурга», — сообщили в ведомстве.

За последнюю неделю июня в лабораториях на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) исследовано 592 клеща, 65 из них оказались положительными. На боррелиоз также исследовано 592 клеща, 108 — положительные.