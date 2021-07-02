Москвичи стали активно делать прививки. Собянин заявил 30 июня, что ежедневно на вакцинацию в столице записываются 87 тыс человек, и такими темпами за 1-1,5 месяца получится привить 1,5-2 млн человек.

По данным Минздрава, Москва входит в регионы-лидеры по вакцинации. Впереди только Чечня. За столицей идут Подмосковье, Белгородская и Тюменская области.

Добавим, что в Москве и Петербурге с 1 июля стартовала ревакцинация от ковида. Врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев после первой вакцинации.