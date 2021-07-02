В Москве невозможно сделать прививку альтернативными «Спутнику» вакцинами. Закончились запасы роспотребнадзоровской «ЭпиВакКороны» и чумаковского «КовиВака». Об этом говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина 2 июля. Запись на прививки временно приостановлена.
Москвичи стали активно делать прививки. Собянин заявил 30 июня, что ежедневно на вакцинацию в столице записываются 87 тыс человек, и такими темпами за 1-1,5 месяца получится привить 1,5-2 млн человек.
По данным Минздрава, Москва входит в регионы-лидеры по вакцинации. Впереди только Чечня. За столицей идут Подмосковье, Белгородская и Тюменская области.
Добавим, что в Москве и Петербурге с 1 июля стартовала ревакцинация от ковида. Врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев после первой вакцинации.
По официальным данным, на 19 июня в России было 19,2 миллиона привитых (чуть больше 13% населения), на 2 июня — уже 22,7 миллиона (15,5% населения).
Петербуржцам тоже не оставили выбора
30 июня на фармбазу Петербурга доставлена новая партия вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) — 19 800 комплектов, сообщили в Смольном. Неизрасходованный запас вакцины в городе составляет 190476 комплектов. Какая доля из них — НЕ «Спутник», выяснить не удалось. Но известно, что в городе привиться другими вакцинами практически невозможно.
«КовиВак есть еще. Но сейчас можно только в журналы отложенной записи записаться», — сообщили «Доктору Питеру» в комздраве.
Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что прививаться надо той вакциной, что есть в наличии, а не ждать другие.
К сожалению, за это время есть риск заболеть коронавирусной инфекцией. Поэтому лучше вакцина та, которая сейчас есть в наличии. Данных о том, что будет поступление партии, которая бы удовлетворила весь спрос, нет. Нужно вакцинироваться сейчас «Спутником V».
«В Петербурге на сегодняшний день первую прививку получили 32% взрослого населения от запланированного количества, а полностью закончили цикл вакцинации 26%», —
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