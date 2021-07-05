«Прививку можно даже онкологическим больным»
Истинных противопоказаний к вакцинации очень мало, говорят врачи. Даже при тяжелых хронических болезнях польза прививки значительно превышает риск серьезных реакций. Риски вакцинации значительно уступают рискам COVID-19. Даже онкологическим больным прививку делать не только можно, но и нужно.
«Если у вас бронхиальная астма, язвенный колит, гипертония, ишемическая болезнь, несварение желудка или системная красная волчанка — медотвод от прививки мы рады вам предоставить в последнюю очередь», — пишет у себя на странице в Фейсбуке руководитель частной медицинской клиники. — У вас была когда-то аллергия на клубнику, кабачки или кубинский ром? Прививаться можно. Только если был анафилактический шок, об этом нужно предупредить врача и время наблюдения после прививки должно увеличиться со стандартных 30 минут до 2 часов».
Пищевая аллергия, поллинозы, бронхиальная астма, кожные заболевания аллергической природы в анамнезе — все эти болезни не являются противопоказаниями для прививки, сказано в
«Настоящие противопоказания редки»
Настоящие противопоказания редки, говорят эксперты «Доктора Питера». В основном это острая фаза разных заболеваний. Если у вас высокая температура из-за гриппа или разыгралась язва желудка, следует подождать, пока выздоровеете, и тогда уже смело делать прививку. Пациенты с хроническими заболеваниями — в группе риска, и потому должны прививаться в первую очередь, рассказал «Доктору Питеру» доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике Сергей Токарев.
Сергей Токарев
Здравоохранение
Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике Уральского федерального округа
- Это правда, что врачам в районных поликлиниках якобы дана установка «не давать медотводы»?
- Нет ни официальных, ни кулуарных установок российского Минздрава регионам о запрете медотводов. Нет никакой формы отчетности на этот счет. В обычной практике врачу как раз намного проще дать медотвод, чем допуск к прививке. Даже если пациент потом и заразится новой коронавирусной инфекцией, никакой ответственности за это для врача не предусмотрено. А вот если противопоказания не надуманные, а реальные, то оформление медотвода — это врачебный долг. Не существует единого готового рецепта для всех. Поэтому говорить надо о каждом конкретном случае и конкретной вакцине.
- Беременность все-таки является противопоказанием для вакцинации или нет?
- Смотря чем прививать. Для вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» период беременности не является противопоказанием. Но беременных женщин пока нельзя прививать вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Еще один пример — туберкулез. В активной фазе это острое инфекционное заболевание. Значит, это противопоказание, к примеру, для «Спутника V». Но это же заболевание не будет противопоказанием при использовании других вакцин зарубежного производства.
Грамотный врач, принимая решение о медотводе, должен взвешивать риск и пользу вакцины. Нужно всегда помнить, что пациенты с хроническими заболеваниями подвергаются наибольшему риску тяжелого течения и фатального исхода коронавирусной инфекции и в вакцинации они нуждаются в первую очередь. За рубежом, кстати, прививают в первую очередь граждан из групп риска, в том числе имеющих хронические заболевания. А у нас самый частый вопрос, который мне задают: «У меня букет „хрони“ — диабет, гипертония и ожирение, можно мне привиться?» «Вам нужно привиться!» — отвечаю. Многие как-то забывают, что речь идет о запрете вакцинации только в период обострения хронических заболеваний. Если болезнь никак себя не проявляет, в стадии ремиссии, то делать прививку нужно обязательно и безотлагательно!
- Разработчики вакцин в инструкциях еще пишут о ряде противопоказаний, которые надо применять «с осторожностью». Вот, например, сахарный диабет — это противопоказание для прививки?
- Пациенты с сахарным диабетом — это, как правило, коморбидные пациенты, приоритетная группа риска, поэтому их вакцинировать надо в первую очередь! Вот один мой товарищ, страдающий сахарным диабетом, заразился и сейчас лежит в ковидном госпитале, и мне ужасно горько, что я не смог его вовремя убедить сделать прививку.
- Пациент с онкологическим заболеванием получает высокодозную химиотерапию. Это может быть основанием для переноса прививки?
- Здесь должен решать лечащий врач-онколог, именно он дает медоотвод или допуск к прививке с учетом состояния конкретного пациента. Для химиотерапии используются разные препараты — есть такие, которые оказывают серьезный иммунносупрессивный эффект, и непонятно, насколько выраженным и устойчивым поствакциональный иммунитет. Ведь мы одной рукой подавляем иммунный ответ, а другой его стимулируем. Есть разные случаи. Пациент с онкозаболеванием может находиться в стабильном состоянии, проходить химиотерапию раз в год, и в этом случае, я думаю, врач-онколог может допустить до вакцинации. Еще раз напоминаю, такие пациенты — также группа риска при встрече с COVID.
- Вы в своей практике сталкивались с аллергическими реакциями на прививку от коронавируса?
- Мне не доводилось видеть ни одной серьезной аллергической реакции на российские вакцины — хотя я участвовал в организации многих прививочных кампаний, даже среди тундровиков на Крайнем Севере. На примере мРНК-вакцин (Пфайзер, Модерна) мы видим такие примеры, но это объясняется тем, что в их составе находится полиэтиленгликоль (ПЭГ), который способен вызывать тяжелые аллергические реакции. В наших вакцинах этого вещества нет.
- Если в анамнезе был анафилактический шок или отек Квинке неясной этиологии, это основания для медотвода?
- Если врач-терапевт сочтет нужным, он отправил к аллергологу на дополнительную консультацию. Не исключаю, что будет создана специальная иммунологическая комиссия в поликлинике, чтобы этот допуск оформить. В любом случае, 30 минут врачи наблюдают человека после прививки. Это общее правило для всех. В поликлиниках, торговых центрах, пунктах вакцинации — везде мы наблюдаем за вакцинированными. Если будет аллергическая реакция, то она наступит быстро — достаточно получаса, чтобы убедиться, что с человеком все в порядке.
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