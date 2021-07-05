- Это правда, что врачам в районных поликлиниках якобы дана установка «не давать медотводы»?

- Нет ни официальных, ни кулуарных установок российского Минздрава регионам о запрете медотводов. Нет никакой формы отчетности на этот счет. В обычной практике врачу как раз намного проще дать медотвод, чем допуск к прививке. Даже если пациент потом и заразится новой коронавирусной инфекцией, никакой ответственности за это для врача не предусмотрено. А вот если противопоказания не надуманные, а реальные, то оформление медотвода — это врачебный долг. Не существует единого готового рецепта для всех. Поэтому говорить надо о каждом конкретном случае и конкретной вакцине.

- Беременность все-таки является противопоказанием для вакцинации или нет?

- Смотря чем прививать. Для вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» период беременности не является противопоказанием. Но беременных женщин пока нельзя прививать вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Еще один пример — туберкулез. В активной фазе это острое инфекционное заболевание. Значит, это противопоказание, к примеру, для «Спутника V». Но это же заболевание не будет противопоказанием при использовании других вакцин зарубежного производства.

Грамотный врач, принимая решение о медотводе, должен взвешивать риск и пользу вакцины. Нужно всегда помнить, что пациенты с хроническими заболеваниями подвергаются наибольшему риску тяжелого течения и фатального исхода коронавирусной инфекции и в вакцинации они нуждаются в первую очередь. За рубежом, кстати, прививают в первую очередь граждан из групп риска, в том числе имеющих хронические заболевания. А у нас самый частый вопрос, который мне задают: «У меня букет „хрони“ — диабет, гипертония и ожирение, можно мне привиться?» «Вам нужно привиться!» — отвечаю. Многие как-то забывают, что речь идет о запрете вакцинации только в период обострения хронических заболеваний. Если болезнь никак себя не проявляет, в стадии ремиссии, то делать прививку нужно обязательно и безотлагательно!

- Разработчики вакцин в инструкциях еще пишут о ряде противопоказаний, которые надо применять «с осторожностью». Вот, например, сахарный диабет — это противопоказание для прививки?

- Пациенты с сахарным диабетом — это, как правило, коморбидные пациенты, приоритетная группа риска, поэтому их вакцинировать надо в первую очередь! Вот один мой товарищ, страдающий сахарным диабетом, заразился и сейчас лежит в ковидном госпитале, и мне ужасно горько, что я не смог его вовремя убедить сделать прививку.

- Пациент с онкологическим заболеванием получает высокодозную химиотерапию. Это может быть основанием для переноса прививки?

- Здесь должен решать лечащий врач-онколог, именно он дает медоотвод или допуск к прививке с учетом состояния конкретного пациента. Для химиотерапии используются разные препараты — есть такие, которые оказывают серьезный иммунносупрессивный эффект, и непонятно, насколько выраженным и устойчивым поствакциональный иммунитет. Ведь мы одной рукой подавляем иммунный ответ, а другой его стимулируем. Есть разные случаи. Пациент с онкозаболеванием может находиться в стабильном состоянии, проходить химиотерапию раз в год, и в этом случае, я думаю, врач-онколог может допустить до вакцинации. Еще раз напоминаю, такие пациенты — также группа риска при встрече с COVID.

- Вы в своей практике сталкивались с аллергическими реакциями на прививку от коронавируса?

- Мне не доводилось видеть ни одной серьезной аллергической реакции на российские вакцины — хотя я участвовал в организации многих прививочных кампаний, даже среди тундровиков на Крайнем Севере. На примере мРНК-вакцин (Пфайзер, Модерна) мы видим такие примеры, но это объясняется тем, что в их составе находится полиэтиленгликоль (ПЭГ), который способен вызывать тяжелые аллергические реакции. В наших вакцинах этого вещества нет.

- Если в анамнезе был анафилактический шок или отек Квинке неясной этиологии, это основания для медотвода?

- Если врач-терапевт сочтет нужным, он отправил к аллергологу на дополнительную консультацию. Не исключаю, что будет создана специальная иммунологическая комиссия в поликлинике, чтобы этот допуск оформить. В любом случае, 30 минут врачи наблюдают человека после прививки. Это общее правило для всех. В поликлиниках, торговых центрах, пунктах вакцинации — везде мы наблюдаем за вакцинированными. Если будет аллергическая реакция, то она наступит быстро — достаточно получаса, чтобы убедиться, что с человеком все в порядке.