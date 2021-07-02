Изначально пациенты с бронхиальной астмой аллергического характера входили в группу риска по ковиду. Предполагалось, что заражение для них может стать фатальным, так как вирус наносит внушительный удар по легким. Однако, к удивлению врачей, именно больные с аллергической астмой реже попадали в сводки по заразившимся и также редко оказывались в больнице с тяжелым течением заболевания.
«От начала пандемии прошло полтора года, данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией, появились практически сразу», — сказал
С чем это связано, ученые пока так и не смогли установить. Выдвигаются разные гипотезы.
В Сеченовском университете на кафедре клинической иммунологии и аллергологии международной лаборатории иммунопатологии также изучают этот феномен. Работа ведется совместно с учеными из нескольких стран: Германии, Китая, США. Предполагается, что наличие аллергической астмы может быть защитным фактором при COVID-19.
«Одна из причин — особый тип воспаления, который имеют все аллергики — Th-2-опосредованный. Возможно, именно направленность иммунного ответа в эту сторону дает пациентам с аллергической астмой преимущество», — предположил заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии Сеченовского университета академик РАН Александр Караулов.
Также существует версия, по которой больные аллергической бронхиальной астмой тщательнее следят за дыханием и состоянием. У них есть опыт, такие пациенты готовы практически сразу почувствовать изменения и предпринять меры. Ученые сейчас испытывают всевозможные препараты для астматиков, которые смогли бы облегчить течение COVID-19.
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