Изначально пациенты с бронхиальной астмой аллергического характера входили в группу риска по ковиду. Предполагалось, что заражение для них может стать фатальным, так как вирус наносит внушительный удар по легким. Однако, к удивлению врачей, именно больные с аллергической астмой реже попадали в сводки по заразившимся и также редко оказывались в больнице с тяжелым течением заболевания.

«От начала пандемии прошло полтора года, данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией, появились практически сразу», — сказал РИА директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов.

С чем это связано, ученые пока так и не смогли установить. Выдвигаются разные гипотезы.