Первую отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V» можно комбинировать с новосибирской «ЭпиВакКороной». Об этом заявил ведущий специалист Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.
«Насчет всех вакцин не скажу, но именно „ЭпиВакКорона“ и „Спутник V“ с самого начала созданы так, чтобы не мешать работе друг друга. Их можно комбинировать, это рекомендуется. Учитывая свойства сибирской вакцины, если она была первой, следует сделать некоторый перерыв между введением, он должен быть около двух недель», — цитирует эксперта
Он также добавил, что в России есть группа добровольцев, на которых проверяют, как разные вакцины будут взаимодействовать друг с другом. И речь идет не только про российские разработки. «Эти люди не покрылись чешуей, не умерли, у них не появился хвост. Мы видим, что технически возможно комбинировать, но у нас пока маленькая статистика о совместной вакцинации «Пфайзером» (Pfizer) и «Спутником», — отметил Лисицын.
Что происходит с организмом, когда в него попадает первый компонент «Спутника?» По словам ученых, защиту к клеткам доставляет «молекулярная машина», которая исчезает без следа спустя четырнадцать дней. Ее следов в организме найти практически невозможно. Эксперты рассказали, как вакцина заставляет работать нашу иммунную систему.
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