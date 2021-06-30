Первую отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V» можно комбинировать с новосибирской «ЭпиВакКороной». Об этом заявил ведущий специалист Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Федор Лисицын.

«Насчет всех вакцин не скажу, но именно „ЭпиВакКорона“ и „Спутник V“ с самого начала созданы так, чтобы не мешать работе друг друга. Их можно комбинировать, это рекомендуется. Учитывая свойства сибирской вакцины, если она была первой, следует сделать некоторый перерыв между введением, он должен быть около двух недель», — цитирует эксперта ТАСС .