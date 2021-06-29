Цены на лекарство
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Болеть — дорого. Цены на лекарства последние несколько месяцев стремятся вверх. Динамика за последние 12 месяцев — 11,1 процента в сторону увеличения. За май, в частности, добавилось 3,5 процента к привычной цене. К таким выводам пришел исследовательский центр «Ромир», проанализировав «лекарственную потребительскую корзину». В нее входят разнообразные препараты: от антисептиков и лекарств для желудка до противовирусных, обезболивающих и седативных — всего пятнадцать позиций и 67 наименований.

«В основу расчета мы заложили данные о покупках лекарственных препаратов. Собирали информацию по 40 тысячам россиян из 15 тысяч домохозяйств в 22 городах страны, — объяснили методику в „Ромир“. — Наши участники сканировали QR-коды с чеков из аптек и отправляли их в базу данных».

Скан-панель проанализировала и выдала результат.

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«Существенный рост цен на лекарства обоснован, скорее всего, повышенным спросом на лекарства от простуды и гриппа и иммуноповышающие препараты», — комментирует результаты директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Снизились цены на противоаллергические препараты, однако общую картину они не изменили.

Что именно подорожало

  1. Антисептические лекарственные средства;

  2. Ингибиторы АПФ;

  3. Лекарственное средство для желудочно-кишечного тракта;

  4. Лекарственное средство для носа;

  5. Лекарственное средство от аллергии;

  6. Обезболивающие средства;

  7. Противовирусное средство;

  8. Противодиарейные средства;

  9. Седативные лекарственные средства;

  10. Снотворные и успокоительные средств;

  11. Средства для восстановления микрофлоры кишечника;

  12. Средства для поддержания иммунитета;

  13. Средства от простуды и гриппа;

  14. Средство для регенерации кожи;

  15. Термометр медицинский.

Алена Безменова