Болеть — дорого. Цены на лекарства последние несколько месяцев стремятся вверх. Динамика за последние 12 месяцев — 11,1 процента в сторону увеличения. За май, в частности, добавилось 3,5 процента к привычной цене. К таким выводам пришел исследовательский центр «Ромир», проанализировав «лекарственную потребительскую корзину». В нее входят разнообразные препараты: от антисептиков и лекарств для желудка до противовирусных, обезболивающих и седативных — всего пятнадцать позиций и 67 наименований.
«В основу расчета мы заложили данные о покупках лекарственных препаратов. Собирали информацию по 40 тысячам россиян из 15 тысяч домохозяйств в 22 городах страны, — объяснили методику в „Ромир“. — Наши участники сканировали QR-коды с чеков из аптек и отправляли их в базу данных».
Скан-панель проанализировала и выдала результат.
«Существенный рост цен на лекарства обоснован, скорее всего, повышенным спросом на лекарства от простуды и гриппа и иммуноповышающие препараты», — комментирует результаты директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.
Снизились цены на противоаллергические препараты, однако общую картину они не изменили.
Что именно подорожало
Антисептические лекарственные средства;
Ингибиторы АПФ;
Лекарственное средство для желудочно-кишечного тракта;
Лекарственное средство для носа;
Лекарственное средство от аллергии;
Обезболивающие средства;
Противовирусное средство;
Противодиарейные средства;
Седативные лекарственные средства;
Снотворные и успокоительные средств;
Средства для восстановления микрофлоры кишечника;
Средства для поддержания иммунитета;
Средства от простуды и гриппа;
Средство для регенерации кожи;
Термометр медицинский.
Комментарии2