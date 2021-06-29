Болеть — дорого. Цены на лекарства последние несколько месяцев стремятся вверх. Динамика за последние 12 месяцев — 11,1 процента в сторону увеличения. За май, в частности, добавилось 3,5 процента к привычной цене. К таким выводам пришел исследовательский центр «Ромир», проанализировав «лекарственную потребительскую корзину». В нее входят разнообразные препараты: от антисептиков и лекарств для желудка до противовирусных, обезболивающих и седативных — всего пятнадцать позиций и 67 наименований.

«В основу расчета мы заложили данные о покупках лекарственных препаратов. Собирали информацию по 40 тысячам россиян из 15 тысяч домохозяйств в 22 городах страны, — объяснили методику в „Ромир“. — Наши участники сканировали QR-коды с чеков из аптек и отправляли их в базу данных».

Скан-панель проанализировала и выдала результат.