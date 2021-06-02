Несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах, сообщается на официальном сайте правительства РФ. Постановление подписал Михаил Мишустин. Новый порядок онлайн-продажи и доставки безрецептурных медикаментов начнет действовать с 1 сентября 2021 года.
Согласно документу, новые правила исключают требование к организациям иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов.
Помимо этого, правила дополняются положением о регулировке цен. Так, при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке. Ещё одна важная деталь: ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.
Весной 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий продавать и доставлять лекарства, выписываемые без рецепта, по интернету. С конца мая Росздравнадзор выдал разрешения на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами 70 аптечным организациям. 74 аптекам, подавшим заявления, было отказано. Глава надзорного ведомства Алла Самойлова рассказала, с чем были связаны отказы и как потребителям в сети понять, что они имеют дело с легальной аптекой.
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