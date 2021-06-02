Несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах, сообщается на официальном сайте правительства РФ. Постановление подписал Михаил Мишустин. Новый порядок онлайн-продажи и доставки безрецептурных медикаментов начнет действовать с 1 сентября 2021 года.

Согласно документу, новые правила исключают требование к организациям иметь не менее десяти аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов.